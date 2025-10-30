Nikola Topic, jugador de los OKC Thunder, es diagnosticado con cáncer testicular

Nikola Topic, derecha, es una de las joyas del básquet europeo que promete una gran carrera en la NBA. ( FUENTE EXTERNA )

Nikola Topic, base del Oklahoma City Thunder, ha sido diagnosticado con cáncer testicular y está recibiendo quimioterapia, según informó el jueves el gerente general del equipo, Sam Presti.

Presti declaró a la prensa que los médicos de Topic son "extremadamente optimistas" sobre su pronóstico a largo plazo.

"Lo único que esperamos de él es que se concentre en esto", dijo Presti. "Esta es su máxima prioridad. Volverá a jugar al baloncesto cuando pueda, pero obviamente no tenemos ninguna expectativa al respecto. Cuenta con todo nuestro apoyo, ánimo y cariño".

El Thunder seleccionaron a Topic con la 12.ª selección global del Draft de la NBA de 2024. El serbio de 20 años se perdió la temporada pasada mientras se recuperaba de una rotura del ligamento cruzado anterior.

Presti explicó que Topic se sometió a una intervención testicular en el Centro Oncológico MD Anderson de Houston al inicio del campo de entrenamiento. En ese momento, el equipo anunció que Topic sería evaluado nuevamente en cuatro a seis semanas.

El procedimiento

La operación fue necesaria para completar una biopsia, señaló Presti el jueves. La biopsia reveló que Topic padece cáncer testicular; sin embargo, Topic no quería que se supiera la noticia hasta comenzar la quimioterapia. Empezó ese tratamiento recientemente, dijo Presti.

"Ha estado aquí, entrenando y ejercitándose durante todo este proceso", añadió el veterano ejecutivo de los Thunder. "Ha podido hacerlo. Pero, como todos sabemos, será un proceso de tratamiento difícil".

El debut de Topic en la NBA sigue en suspenso. Se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda pocas semanas antes de que los Thunder lo seleccionaran en la primera ronda del draft del año pasado.

Antes de la lesión, Topic, de 1,98 metros, era considerado uno de los cinco primeros del draft tras liderar a Serbia al título del EuroBasket Sub-18 de la FIBA y mostrar su potencial en la Liga Adriática.

Participó con los Thunder en su primer partido de pretemporada este otoño. Jugó 31 minutos el 5 de octubre en la victoria contra los Charlotte Hornets, anotando 10 puntos y repartiendo siete asistencias.

Al día siguiente, los Thunder anunciaron su intervención testicular. "Topic es un chico realmente extraordinario", dijo Presti el jueves. "Creo que todos saben que es una persona excepcional. Extraordinariamente maduro, sereno y resiliente.

"Tiene todas las cualidades que se le pueden pedir a alguien para afrontar y superar esta situación. Queremos asegurarnos de abordarla de la mejor manera posible, pero también pedimos a todos que comprendan que es un asunto privado y que ahora mismo debe centrarse en esto y no en el baloncesto".