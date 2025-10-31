Bulls, quinto triunfo corrido al vencer a Knicks, Celtics quitan invicto a 76ers y Doncic regresa

Josh Giddey lideró el quinto triunfo de los Bulls de Chicago al vencer a los Knicks de Nueva York, la noche del viernes 31 de octubre de 2025. ( X / @CHICAGOBULLS )

Los Chicago Bulls prolongaron este viernes su inmejorable comienzo de temporada y sumaron, gracias a su 135-125 endosado a los New York Knicks, su quinta victoria de cinco en la NBA.

En el United Center de Chicago, Josh Giddey rozó el triple doble con 32 puntos, diez rebotes y nueve asistencias y contó con el apoyo de un Nikola Vucevic de 26 puntos.

Ayo Dosunmu se lució saliendo del banquillo con 22 puntos (8 de 10 en tiros) y nueve asistencias.

El equipo de Billy Donovan lanzó con un 53 % de acierto en tiros de campo y 46 % desde el arco.

El encuentro, además que por la temporada regular, valía por la Copa de la NBA y se disputó en un inédito parqué gris con la escrita 'Chicago' y el logo de la copa en el centro.

Los Knicks de Mike Brown sufrieron su tercera derrota consecutiva, tras comenzar el año con dos triunfos.

El dominicano Karl Anthony Towns logró un doble doble de 22 puntos y diez rebotes, mientras que Jalen Brunson metió 29 puntos y Mikal Bridges, 26.

Celtics derrotan a 76ers

Los Boston Celtics acabaron este viernes con el invicto de los Philadelphia 76ers al doblegarles 109-108 a domicilio con más protagonismo del español Hugo González, quien aportó cinco puntos, cinco rebotes, dos asistencias y dos robos.

Tras estrenarse ante el público del TD Garden, el novato Hugo González, elegido con el 28 absoluto en el último draft, estuvo 14 minutos en pista en Philadelphia, en el primer partido de la Copa NBA de la nueva temporada.

El madrileño, de 19 años, conectó dos de sus cinco tiros de campo, anotó un triple, y también consiguió tres rebotes ofensivos para el equipo de Joe Mazzulla.

Los Celtics llevan tres victorias consecutivas, tras arrancar con dos derrotas una campaña en la que no podrán contar con Jayson Tatum, baja por su lesión en el tendón de Aquiles.

Jaylen Brown fue el máximo anotador de Boston con 32 puntos, apoyado por los 19 de Anfernee Simons saliendo del banquillo.

Los Celtics llegaron a tener 24 puntos de ventaja en el segundo cuarto, pero acabaron sufriendo ante la remontada de Philadelphia.

Los 76ers cayeron por primera vez este curso tras comenzar con cuatro victorias. No les bastó con los 26 puntos y catorce asistencias de Tyrese Maxey ni con los veinte puntos de Joel Embiid.

Lakers triunfan

Tras perderse tres partidos por un esguince en un dedo de la mano izquierda y una contusión en la pierna izquierda, Luka Doncic regresa a la alineación esta noche contra los Memphis Grizzlies.

Con el partido inaugural del Grupo B del Oeste de la Emirates NBA Cup 2025 en el calendario, llega justo a tiempo para Los Angeles Lakers, que vencieron esta noche a los Memphis Grizzlies 117-112 con 44 puntos de Doncic.

Austin Reaves encestó 21.

Por los Grizzlies, Jaylen Wells y Jock Landale, 16 puntos cada uno.