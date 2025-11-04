Video| Gerardo Suero lidera triunfo del Mauricio Báez ante San Lázaro

Gerardo Suero en gestión ofensiva es defendido por Víctor Liz en el primer partido de la serie semifinal B del TBS Distrito. ( FUENTE EXTERNA )

El escolta Gerardo Suero, lideró la ofensiva del Club Mauricio Báez en el triunfo con marcador 86-82 ante San Lázaro en el primer partido de la serie semifinal B del TBS Distrito 2025 en partido celebrado en el Palacio de Voleibol Ricardo Gioriber Arias.

El capitán mauriciano fue el principal jugador ofensivo de ese plantel con 23 puntos y lo puso al frente de su serie semifinal pactada al mejor de cinco encuentros ante el equipo de Jobo Bonito 1-0.

Otros que sobresalieron por el Mauricio fueron Richard Bautista con 18 puntos, seis rebotes y cuatro asistencias, el refuerzo norteamericano Michael Warren coló 13 encestes con ocho rebotes, Juan Miguel Suero 10 y el refuerzo francomacorisano Luismal Ferreiras aportó 10 dígitos más seis capturas.

Por San Lázaro, Ángel Núñez anotó 19 puntos con 14 rebotes para un doble-doble, Jordan Gerónimo regresó de una lesión que lo dejó fuera de acción por varias semanas y terminó con 16 unidades más seis pelotas atrapadas, y Adonis Henríquez tuvo 14.

Partidos del miércoles

La ronda semifinal del TBS Distrito arriba este miércoles a su segunda jornada, a partir de las 7:00 de la noche, con el choque de la serie A entre los clubes Rafael Barias y San Carlos.

A las 9:00, será el encuentro correspondiente a la serie B que enfrenta a las escuadras de Mauricio Báez y San Lázaro.