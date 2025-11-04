Video| Gerardo Suero lidera triunfo del Mauricio Báez ante San Lázaro
Su ofensiva fue letal para que su equipo salga al frente en la serie pactada al mejor de cinco encuentros
El escolta Gerardo Suero, lideró la ofensiva del Club Mauricio Báez en el triunfo con marcador 86-82 ante San Lázaro en el primer partido de la serie semifinal B del TBS Distrito 2025 en partido celebrado en el Palacio de Voleibol Ricardo Gioriber Arias.
El capitán mauriciano fue el principal jugador ofensivo de ese plantel con 23 puntos y lo puso al frente de su serie semifinal pactada al mejor de cinco encuentros ante el equipo de Jobo Bonito 1-0.
Otros que sobresalieron por el Mauricio fueron Richard Bautista con 18 puntos, seis rebotes y cuatro asistencias, el refuerzo norteamericano Michael Warren coló 13 encestes con ocho rebotes, Juan Miguel Suero 10 y el refuerzo francomacorisano Luismal Ferreiras aportó 10 dígitos más seis capturas.
Por San Lázaro, Ángel Núñez anotó 19 puntos con 14 rebotes para un doble-doble, Jordan Gerónimo regresó de una lesión que lo dejó fuera de acción por varias semanas y terminó con 16 unidades más seis pelotas atrapadas, y Adonis Henríquez tuvo 14.
Partidos del miércoles
La ronda semifinal del TBS Distrito arriba este miércoles a su segunda jornada, a partir de las 7:00 de la noche, con el choque de la serie A entre los clubes Rafael Barias y San Carlos.
- A las 9:00, será el encuentro correspondiente a la serie B que enfrenta a las escuadras de Mauricio Báez y San Lázaro.