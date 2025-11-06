Los Nets de Jordi Fernández logran en Indiana su primera victoria de la temporada

Los Brooklyn Nets del técnico Jordi Fernández derrotaron este miércoles por 103-112 a los Indiana Pacers y lograron así su primera victoria de la temporada tras un inicio marcado por siete derrotas consecutivas.

Los Nets eran el único equipo de la NBA que no había estrenado su casillero de victorias, después de que los New Orleans Pelicans también ganaran la noche del martes su primer partido.

Michael Porter Jr. lideró el triunfo de los Nets con 32 puntos y 11 rebotes. Nic Claxton firmó otro doble-doble con 18 puntos y 10 rebotes, además de 6 asistencias.

Noah Clowney aportó 17 puntos, Tyrese Martin 16 y Terance Mann 15.

"Ha sido un trabajo de equipo, y estoy muy orgulloso de todo el grupo. Poder formar parte de esta victoria es algo muy especial", apuntó Fernández en una rueda de prensa después del partido.

"Se nos ve como un equipo competitivo, generoso y conectado. Esa es la manera en la que queremos seguir creciendo, y así es como vemos nuestro futuro, tanto a corto como a largo plazo: ganar empieza hoy", añadió.

Enfrente tenían a unos Pacers en horas bajas, que han arrancado la temporada con el mismo balance (1-7).

Los Pacers lesionados

Finalistas de la NBA la pasada campaña, los de Indiana afrontan un inicio de curso con una plaga de bajas, entre ellas las de Tyrese Haliburton, T.J. McConnell, Andrew Nembhard, Obi Toppin y Bennedict Mathurin.

Entre los sí disponibles para Rick Carlisle -expulsado del partido tras recibir dos técnicas por protestar a los árbitros-, Pascal Siakam aportó 23 puntos, 9 asistencias y 6 rebotes. Ben Sheppard anotó 18 puntos y Aaron Nesmith 15.

Jeremiah Robinson-Earl atrapó 15 rebotes para Indiana, que no supo aprovechar su superioridad bajo aros (69 rebotes a 53 de Brooklyn). EFE

