Video| Jean Montero marca 13 puntos en la derrota del Valencia ante Granada

Jean Montero marcó 13 puntos en la derrota del Valencia Basket ante Granada Coviran ( FUENTE EXTERNA )

El Covirán Granada logró su primera victoria de la temporada al vencer por 85-79 a un Valencia Basket que llegó al Palacio de los Deportes como líder pero que sufrió su primera derrota del curso en la Liga Endesa.

El escolta dominicano Jean Montero marcó 13 puntos, otorgó dos asistencias y se robó un balón para terminar con 11 de valoración, en la causa perdida del Valencia.

El Valencia Basket empezó muy relajado el partido, sobre todo en defensa, ante un equipo local tremendamente enchufado y acertado que sorprendió a todos con un parcial de 15-0 tras la canasta inicial de Jaime Pradilla, arranque que resultó clave en el desarrollo del choque.

El rebote ofensivo y la aportación del estadounidense Omari Moore dieron aire a los visitantes, que necesitaron de nueve intentos para anotar su primer triple (18-4, m.6).

Reaccionaron los de Pedro Martínez entre el final del primer cuarto, que acabó 28-17, y el inicio del segundo con un parcial de 0-9 (28-21, 12´), pero el croata Luka Bozic y el finlandés Elias Valtonen salieron al rescate de un conjunto andaluz que mantuvo el tipo para llegar al descanso ganando por 43-36.

Ningún equipo encontró regularidad en ataque en el igualado tercer cuarto (55-46, m.25), marcado por el acierto en el triple del estadounidense Matt Thomas por parte local y por la aparición de Xavi López-Arostegui para mantener con vida a los visitantes (61-52, m.28).

El partido entró en los ocho minutos finales muy encarrilado para los locales (67-53, 32´), momento en que el dominicano Jean Montero decidió rescatar a los suyos (69-63, 34´).

Los granadinos mantuvieron la calma, pese al arreón final visitante en los dos últimos minutos cuando ya lo tenían todo perdido, para asegurar su primer triunfo del curso.

Ficha técnica:

85 - Covirán Granada (28+15+21+21): Costa (11), Thomas (15), Valtonen (14), Bozic (19), Babatunde (5) -cinco inicial- Rousselle (4), Munnings (2), Kljajic (7), Burjanadze (4), Hankins (4), Aurrecochea (0).

79 - Valencia Basket (17+19+17+26): De Larrea (0), Badio (2), Puerto (3), Pradilla (11), Reuvers (13) -cinco inicial- Montero (13), López-Arostegui (12), Moore (13), Sako (0), Thompson (4), Costello (8), Sima (0).

Árbitros: Rafael Serrano, Francisco Araña y Guillermo Ríos.

Incidencias: Partido correspondiente a la sexta jornada de la Liga Endesa disputado en el Palacio de los Deportes de Granada ante 6.397 espectadores según cifra oficial. EFE

