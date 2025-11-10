Luka Doncic reactiva a los Lakers con victoria sobre los Hornets

Collin Sexton (#8) de los Charlotte Hornets defiende a Luka Doncic (#77) de Los Angeles Lakers durante la primera mitad del partido de baloncesto en el Spectrum Center el 10 de noviembre de 2025 en Charlotte, Carolina del Norte. ( DAVID JENSEN / VÍA AFP )

Tras perder el sábado en el campo de los Atlanta Hawks, Los Ángeles Lakers se relanzaron este lunes con un triunfo por 121-111 en el campo de los Charlotte Hornets al ritmo de Luka Doncic, protagonista con 38 puntos.

Doncic conectó catorce de sus 28 tiros de campo, metió cinco triples y añadió seis rebotes y siete asistencias a su cuenta en 38 minutos en pista.

El esloveno había metido 22 puntos en la derrota sufrida en Atlanta, cuando JJ Redick le dejó en el banquillo en el último período con el encuentro ya sentenciado a favor de los Hawks.

Doncic contó este lunes con el apoyo de Austin Reaves, que anotó 24 puntos en su regreso tras perderse tres partidos por un problema en la ingle.

Los angelinos afrontan esta gira por el Este de Estados Unidos sin LeBron James, que sigue sin debutar por molestias de ciática. Cuando se estrene, King James se convertirá, con 40 años, en el único jugador en la historia de la NBA en jugar 23 temporadas en la liga estadounidense.

Los Lakers tienen un balance de ocho victorias y tres derrotas, mientras que los Hornets ganaron tres y perdieron siete.

El mejor de Charlotte fue Miles Bridges, con 34 puntos, en una noche en la que su equipo no pudo contar con LaMelo Ball.