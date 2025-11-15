Spike Lee le regala una camiseta de los Knicks al papa León XIV

<app-viewer-title></app-viewer-title>

El director estadounidense Spike Lee le regaló este sábado una camiseta de los New York Knicks al papa León XIV, durante una reunión del pontífice con varias estrellas de cine en el Vaticano, donde calificó el séptimo arte como un vehículo de esperanza.

El papa recibió a más de 100 profesionales de la industria cinematográfica en el Palacio Apostólico, entre ellos Cate Blanchett, Alison Brie, Judd Apatow y Viggo Mortensen.

"Sus palabras fueron extraordinarias y ojalá los ministros de Cultura de todo el mundo les prestaran atención. Habló de la compasión y de interesarse por los problemas del mundo", declaró Blanchett a los periodistas tras la audiencia.

Los presentes

Los italianos Monica Bellucci, Dario Argento y Matteo Garrone también estuvieron presentes en la audiencia con el papa, quien estrechó la mano a todos los invitados, incluido el director Lee, un ferviente seguidor de los Knicks que le obsequió la camiseta del equipo de baloncesto.

"Es el decimocuarto papa (León), por lo que (la camiseta) era la número 14. Y en la espalda ponía papa Leo", explicó Lee después, añadiendo que los Knicks tenían tres jugadores de la Universidad de Villanova, en Pensilvania, a la que asistió Robert Prevost, el nombre del pontífice.

El papa, de 70 años, vestido de blanco, dijo al grupo que "cuando la luz mágica del cine ilumina la oscuridad, enciende los ojos del alma".

"Una de las contribuciones más valiosas del cine es precisamente la de ayudar al espectador a volver a sí mismo, a mirar con nuevos ojos la complejidad de su propia experiencia, a volver a ver el mundo como si fuera la primera vez y a redescubrir, en este ejercicio, una parte de esa esperanza sin la cual nuestra existencia no está plena", afirmó.

El Vaticano afirmó el miércoles que la invitación al mundo del cine buscaba explorar "las posibilidades que la creatividad artística ofrece a la misión de la Iglesia y a la promoción de los valores humanos".

El predecesor de León XIV, el papa Francisco, celebró un evento similar en junio de 2024 en el Vaticano, al que invitó a más de 100 actores, entre ellos Stephen Colbert, Whoopi Goldberg y Jimmy Fallon.

ams/jhb/sag/meb