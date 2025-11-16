×
Versión Impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Celtics
Celtics

Los Celtics doblegan a los Clippers 121-118 liderados por 33 puntos de Jaylen Brown

Payton Pritchard colaboró en el ataque para Boston que ahora tiene 7-7

    Expandir imagen
    Los Celtics doblegan a los Clippers 121-118 liderados por 33 puntos de Jaylen Brown
    Aylen Brown (#7) de los Boston Celtics penetra a canasta ante la defensa de Bogdan Bogdanovic (#10) de Los Angeles Clippers durante el primer cuarto en el TD Garden el 16 de noviembre de 2025 en Boston, Massachusetts. (MADDIE MEYER/GETTY IMAGES/AFP)

    Los Boston Celtics, sin el español Hugo González, ganaron este domingo por 121-118 a Los Ángeles Clippers impulsados por 33 puntos y doce rebotes de Jaylen Brown.

    Los Celtics dieron continuidad al último triunfo conseguido contra los Memphis Grizzlies del español Santi Aldama y tienen un balance de siete victorias y siete derrotas.

    Brown contó con el apoyo de un Payton Pritchard de 28 puntos (8 triples) y de un Derrick White de 23 puntos (4 triples).

    Los Clippers venían de zanjar una racha de seis derrotas seguidas al imponerse a los Dallas Mavericks en la prórroga, pero volvieron a las andadas. Tienen un balance de cuatro victorias y nueve derrotas.

    James Harden fue el máximo anotador de los Clippers con 37 puntos, siete rebotes y ocho asistencias.

    Sin Kawhi Leonard, John Collins metió 17 puntos e Ivica Zubac aportó un doble doble de 16 puntos y doce rebotes.

    TEMAS -

      Fehaciente, fidedigno y fácil. Agencia de noticias multimedia en español. 