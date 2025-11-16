Los Celtics doblegan a los Clippers 121-118 liderados por 33 puntos de Jaylen Brown
Payton Pritchard colaboró en el ataque para Boston que ahora tiene 7-7
Los Boston Celtics, sin el español Hugo González, ganaron este domingo por 121-118 a Los Ángeles Clippers impulsados por 33 puntos y doce rebotes de Jaylen Brown.
Los Celtics dieron continuidad al último triunfo conseguido contra los Memphis Grizzlies del español Santi Aldama y tienen un balance de siete victorias y siete derrotas.
Brown contó con el apoyo de un Payton Pritchard de 28 puntos (8 triples) y de un Derrick White de 23 puntos (4 triples).
Los Clippers venían de zanjar una racha de seis derrotas seguidas al imponerse a los Dallas Mavericks en la prórroga, pero volvieron a las andadas. Tienen un balance de cuatro victorias y nueve derrotas.
James Harden fue el máximo anotador de los Clippers con 37 puntos, siete rebotes y ocho asistencias.
Sin Kawhi Leonard, John Collins metió 17 puntos e Ivica Zubac aportó un doble doble de 16 puntos y doce rebotes.