Los Celtics doblegan a los Clippers 121-118 liderados por 33 puntos de Jaylen Brown

Aylen Brown (#7) de los Boston Celtics penetra a canasta ante la defensa de Bogdan Bogdanovic (#10) de Los Angeles Clippers durante el primer cuarto en el TD Garden el 16 de noviembre de 2025 en Boston, Massachusetts. ( MADDIE MEYER/GETTY IMAGES/AFP )

Los Boston Celtics, sin el español Hugo González, ganaron este domingo por 121-118 a Los Ángeles Clippers impulsados por 33 puntos y doce rebotes de Jaylen Brown.

Los Celtics dieron continuidad al último triunfo conseguido contra los Memphis Grizzlies del español Santi Aldama y tienen un balance de siete victorias y siete derrotas.

Brown contó con el apoyo de un Payton Pritchard de 28 puntos (8 triples) y de un Derrick White de 23 puntos (4 triples).

Los Clippers venían de zanjar una racha de seis derrotas seguidas al imponerse a los Dallas Mavericks en la prórroga, pero volvieron a las andadas. Tienen un balance de cuatro victorias y nueve derrotas.

James Harden fue el máximo anotador de los Clippers con 37 puntos, siete rebotes y ocho asistencias.

Sin Kawhi Leonard, John Collins metió 17 puntos e Ivica Zubac aportó un doble doble de 16 puntos y doce rebotes.