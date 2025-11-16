Los Nets respiran en Washington con su segunda victoria 129-106 ante los Wizards

Michael Porter Jr., de los Nets de Brooklyn. ( AFP / SARAH STIER )

Los Brooklyn Nets lograron este domingo su segunda victoria de la temporada al imponerse por 106-129 a los Washington Wizards liderados por Michael Porter Jr., que aportó 34 puntos.

Wizards y Nets llegaban al partido de Washington con un balance de 1-11, como dos de los peores equipos de la liga, solo superados por los Indiana Pacers (1-12).

El equipo de Jordi Fernández mostró síntomas de crecimiento en el Capital One Arena. Tras un primer cuarto parejo en que Wizards y Nets empataron 28-28, Brooklyn tomó el control del partido y se fue a los vestuarios con una ventaja de diez puntos (53-63).

Después del descanso, los Wizards fueron erosionando poco a poco el margen de los Nets hasta ponerse a un solo punto (84-85), pero Brooklyn cerró el tercer cuarto con un parcial de 0-9 en minuto y medio que devolvió a dobles dígitos su ventaja (84-94).

En el último cuarto, los Nets no dejaron que los Wizards se les volvieran a acercar. Fueron ampliando su margen hasta el +24 que alcanzaron en la recta final del duelo, con unos Wizards cada vez más descompuestos.

Porter Jr. firmó 34 puntos, 9 rebotes y 7 asistencias. Nic Claxton aportó 17 puntos, 9 rebotes y 7 asistencias, mientras que Tyrese Martin anotó 20 puntos.

Los Nets termianron con un 53,2 % de acierto en tiros de campo (42 de 79), incluido un 41,5 % en triples (17 de 41).

Para los Wizards, Kyshawn George terminó con 29 puntos, 6 rebotes y 5 asistencias, mientras que sus veteranos CJ McCollum y Khris Middleton anotaron 17 y 14, respectivamente.

Tanto George como Alex Sarr terminaron expulsados con 6 faltas personales cada uno.

Antes del partido, Fernández subrayó el objetivo de dar "pequeños pasos" para ir mejorando poco a poco tras este difícil inicio de temporada.

"Son pequeños detalles, pequeños pasos, pero importan. Podemos mejorar el rebote defensivo: eso influirá en nuestra transición, influirá en nuestra defensa y nos hará un 1 % mejores, y eso es lo que importa", dijo en rueda de prensa.

Hoy, los Nets dominaron el rebote defensivo 37-30 y el general 44-33.

"No estamos obsesionados con anotar más puntos que el rival. Estamos obsesionados con jugar de manera correcta de forma consistente y practicar un buen baloncesto", añadió.

Con esta victoria, los Nets cortaron una racha de cuatro derrotas seguidas y hundieron a unos Wizards que encadenan su undécima consecutiva.