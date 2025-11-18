Antetokounmpo sufre una lesión leve en la ingle y solo será baja de una a dos semanas

Giannis Antetokuompo sufrió una lesión en la ingle que lo mantendrá fuera de juego por un par de semanas. ( FUENTE EXTERNA )

El griego Giannis Antetokounmpo, de los Milwaukee Bucks, sufre una lesión leve en la ingle izquierda y estará de baja de una a dos semanas, según informó este martes ESPN.

Antetokounmpo se retiró lesionado antes del descanso del partido que los Bucks jugaron el lunes en Cleveland, con victoria de los Cavaliers por 118-106.

El griego se sometió este martes a pruebas médicas que confirmaron que se trata de una lesión leve.

Un buen arranque

Antetokounmpo tenía un excelente inicio de temporada, con 31,2 puntos, 10,8 rebotes y 6,8 asistencias de media por partido. Es el único jugador de la NBA que promedia más de 30 puntos y 10 rebotes por partido.

El entrenador de los Bucks, Doc Rivers, dijo a los medios del club que el grado de la lesión es "una buena noticia". EFE

