El Valencia de Jean Montero se impone en la Euroliga

El Valencia Basket se impuso este viernes al Estrella Roja en un encuentro duro en el que el despliegue físico del equipo serbio, que llegaba al Roig Arena tras ganar ocho de sus anteriores nueve encuentros, le cerró el camino al aro pero en el que aprovechó su mayor rotación para jugar más fresco un final apretado.

Arrancó el Valencia por delante echando mano de su amplio repertorio ofensivo, pero en la otra canasta fue incapaz de incomodar al equipo serbio. Dejó crecer y coger confianza a Codi Miller-McTyre, que con once puntos en apenas cinco minutos disparó al Estrella Roja (15-17, m.6).

La entrada en la pista de Brancou Badio aumentó el mordiente del Valencia en ambos lados de la pista y contagió a Omar Moore y a Jaime Pradilla. Las sensaciones se igualaron porque Nwora y el motivado extaronja Semi Ojeleye también reforzaron a los visitantes.

El Estrella Roja subió la intensidad de su primera línea defensiva y, como si fuera un espejo, el Valencia le imitó pero más agresivo aún al corte. La anotación de ambos equipos se despeñó y los locales consiguieron abrir una pequeña brecha gracias a su capacidad para traducir recuperaciones en contraataques.

En uno de esos, Moore le sacó un 2+1 al también extaronja Nikola Kalinic al que sus protestas le costaron una técnica. Esa jugada de cuatro puntos abrió una pequeña brecha que puso a prueba la fortaleza mental visitante (40-32, m.18).

Trató Sasa Obradovic de cambiar el ritmo de los locales con una defensa zonal y el regreso de Nwora pero la insistencia de Jean Montero y nuevos robos del Valencia permitieron a los locales llegar al descanso con su máxima renta (49-39, m.20).

El descanso serenó al Estrella Roja y al mismo tiempo le dio frescura para aumentar su agresividad. En apenas cuatro minutos firmó un 3-14 y con Kalinic como uno de sus ejecutores se puso por delante en el marcador (52-53, m.24).

Consistencia

Pero el Valencia no se achantó. Aumentó su verticalidad y rapidez para atacar la canasta serbia en estático. Otra vez en un momento complicado, la determinación de Badio le sirvió de impulso ante un rival que echó mano de su imponente físico para proteger su aro. Lo logró y dejó al Valencia en 11 puntos en el tercer parcial. El encuentro llegó al último parcial igualado (60-60, m.30).

Trató el equipo de Pedro Martínez de hacerse con la iniciativa pero el despliegue físico serbio le cerraba casi todos los caminos y se tuvo que conformar con sumar de uno en uno. Con el choque atascado, Darius Thompson cogió el mando de las ofensivas locales y supo alimentar a Costello y a Puerto para hacerse con una pequeña renta y entrar con ventaja al esprint final (72-69, m.38).

Miller-Mctyre volvió a asumir la responsabilidad y mantuvo vivo al Estrella Roja. Una demostración de clase y fundamentos de Kam Taylor para burlar a Kalinic y a Moneke pareció dar el partido a los locales. Pero ahí el choque enloqueció y ambos equipos encadenaron varias pérdidas.

Con dos arriba para el Valencia, el Estrella Roja se encontró con seis segundos y unas décimas y el balón en el campo de ataque. Badio hizo falta a falta de tres y a Kalinic se le escapó la bola en el pase sirviendo en bandeja el triunfo a los locales, aunque un fallo de Costello desde la línea de tiros libres le hizo sufrir hasta el final.

- Ficha técnica:

76.- Valencia Basket (26+23+11+16): Moore (3), Montero (10), Taylor (12), Reuvers (7), Costello (8) -cinco titular- Badio (16), Thompson (5), Puerto (6), Key (4), Sako (-) y Pradilla (5).

73.- Estrella Roja (26+13+2+1+13): Miller-McTyre (23), Butler (8), Kalinic (7), Moneke (6), Montiejunas (7) -cinco titular- Nwora (14), Dos Santos (-), Davidovac (-), Ojeleye (8), Dobric (-) y Plavsic (-).

Árbitros: Ryzhyk (UKR), Sukys (LTU) y Boubert (FRA). Sin eliminados.

Incidencias: partido correspondiente a la duodécima jornada de la fase regular de la Euroliga disputado en el Roig Arena ante 12.144 espectadores.