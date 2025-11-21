Michael Porter Jr. lideró la victoria 113-105 de los Nets sobre los Celtics

Michael Porter Jr., de los Nets. ( X / @THEDUNKCENTRAL )

Los Brooklyn Nets del técnico Jordi Fernández ganaron este viernes 113-105 en el campo de los Boston Celtics de Hugo González, en un derbi español correspondiente a la Copa de la NBA.

Los Nets se confirmaron como un equipo más competitivo lejos de Brooklyn. Sus tres victorias de la temporada llegaron fuera de casa, mientras que, en el Barclays Center neoyorquino, perdieron los siete encuentros disputados.

Michael Porter Jr. dirigió al equipo con 33 puntos y ocho rebotes, con 13 de 21 en tiros de campo y cuatro de seis desde el arco.

Noah Clowney metió 19 puntos y Nic Claxton aportó un triple doble de 18 puntos, doce rebotes y once asistencias en la victoria de unos Nets que estuvieron por arriba del 50 % en tiros de campo.

Brooklyn evitó la eliminación matemática de la NBA Cup gracias al triunfo del TD Garden y metieron en problemas a los Celtics, que vieron interrumpirse su racha de tres victorias consecutivas.

Los 26 puntos de Jaylen Brown no les bastaron al equipo de Joe Mazzulla, en el que Hugo González, novato elegido con el número 28 en el último draft, consiguió un robo en sus cinco minutos en pista, sin anotar puntos (0 de 1 en tiros).

Anfernee Simons aportó 23 puntos para los Celtics saliendo del banquillo, en una noche en la que los campeones NBA de 2024 solo lanzaron 34 veces desde el arco.