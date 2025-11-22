×
Chris Paul anuncia su retirada del baloncesto

Paul, de 40 años, está disputando su temporada número 21 en la NBA

    Chris Paul, ganador de dos medallas de oro olímpicas, alcanzó las Finales en 2021 con los Phoenix Suns, en las que perdió contra los Milwaukee Bucks (FUENTE EXTERNA)

    Chris Paul, jugador de Los Ángeles Clippers, anunció este sábado su retirada del baloncesto al terminar la presente temporada de la NBA.

    "¡De vuelta a Carolina del Norte! Vaya camino... Aún queda mucho... ¡¡Agradecido por esta última parte!!", escribió Paul en su cuenta de X.

    • El base de los Clippers se encuentra en Carolina del Norte para medirse este sábado con los Charlotte Hornets.

    Temporada número 21

    Paul, de 40 años, está disputando su temporada número 21 en la NBA, a la que llegó en 2005 de la mano de los entonces llamados New Orleans Hornets.

    Doce veces All-Star y novato del año en 2006, Chris Paul tendrá una última oportunidad este curso para ir a por el anhelado anillo de campeón NBA, el título que le falta en su palmarés.

    Paul, ganador de dos medallas de oro olímpicas, alcanzó las Finales en 2021 con los Phoenix Suns, en las que perdió contra los Milwaukee Bucks. 

