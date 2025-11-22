Los 49ers anulan el contrato, por 25 millones de dólares, de Brandon Aiyuk

Aiyuk, de 27 años, se mantiene en fisioterapia, luego del desgarro del ligamento cruzado anterior, el ligamento colateral medial y el cartílago de la rodilla derecha que sufrió en un juego de la semana siete del año pasado. ( FUENTE EXTERNA )

Kyle Sahanhan, entrenador de los San Francisco 49ers, anunció este sábado que el contrato del próximo año del receptor Brandon Aiyuk, por 25 millones de dólares, fue anulado por lo que se prevé que se convierta en agente libre al final de la temporada.

¿Cuál es la situación contractual de Brandon Aiyuk?

"En más de 20 años que tengo como entrenador nunca había presenciado que se anulara un contrato, esta es una situación muy inusual para mí. Siempre que tienes un buen jugador al que los muchachos realmente han querido, incluidos los entrenadores, es frustrante que no esté con nosotros ahora mismo", afirmó el 'coach' al final el entrenamiento de su equipo.

Aiyuk, de 27 años, se mantiene en fisioterapia, luego del desgarro del ligamento cruzado anterior, el ligamento colateral medial y el cartílago de la rodilla derecha que sufrió en un juego de la semana siete del año pasado.

Durante el periodo de rehabilitación, el receptor ha cometido algunas indisciplinas, como faltas a reuniones comerciales y actividades, que el equipo ha tratado de manera interna, la más reciente sucedió en julio pasado, en la pretemporada, reconoció Shanahan.

¿Qué factores han influido en la anulación del contrato?

"En julio sucedieron varias cosas que para mí tenían que ver más con el aspecto comercial y algunos contratos, lo cual se trató con abogados, son cosas que realmente no son de mi área de especialización y de la cual no hablaré", señaló.

Según el entrenador, en el aspecto deportivo no ha tenido motivos de queja.

"Desde julio todo se ha centrado en la recuperación para esta temporada, en esperar que se recupere. Lo he visto, ha estado trabajando en la rehabilitación. Yo he estado esperando a que mejore para tenerlo en cuenta cuando esté listo, ahora no tenemos claro qué pasará", subrayó.

En la pretemporada del 2024, previo a su lesión, Aiyuk firmó un contrato con los 49ers por cuatro años y 120 millones de dólares, pero ante los reportes de sus ausencias en reuniones y otras actividades comerciales del equipo, sus ingresos por 25 millones programados para el 2026 han sido anulados y todo indica que la consecuencia será que sea liberado a principios del próximo año.