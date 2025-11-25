La defensa del Real Madrid seca al líder y le da un valioso triunfo a domicilio

El Real Madrid logró una de las victorias de más mérito en lo que va de temporada, a domicilio en la casa del Hapoel de Tel Aviv, líder de la Euroliga, apoyado en una gran defensa que dejó al rival en 74 puntos cuando promediaba 92.1 por noche en la competición este curso.

La visita al puntero de la tabla del conjunto blanco, más cansado incluso de lo habitual por haber tenido que aterrizar en el territorio neutral de Bulgaria ya de madrugada en el día del partido, se antojaba como un posible punto de inflexión, la opción de lograr un triunfo de autoridad para terminar de espantar los malos augurios que le han perseguido con recurrencia lejos de casa en el arranque de la temporada.

Las tres victorias seguidas que llevaban en la maleta eran además un motivo de confianza, especialmente la lograda en el Movistar Arena ante otro inquilino de la zona alta del torneo, el Zalgiris de Kaunas, en un partido de lo más extraño, donde fueron capaces de anotar cien puntos pero solo seis de ellos a través del triple.

Hezonja apagado

En ese choque se vio apagado al croata Mario Hezonja, jugador llamado a ejercer de líder pero necesitado de una actuación de jerarquía. Su primer cuarto y el tramo decisivo del último hacen pensar que llegará más pronto que tarde, si bien tiene aún que corregir acciones como un inexplicable triple postrero que pudo arrojar por la borda todo el trabajo de su equipo.

Sus once puntos en diez minutos, con 4 de 4 en tiros de dos y 1 de 2 desde la larga distancia, fueron el estilete utilizado por los de Sergio Scariolo para demostrar que no iban de farol.

Concentrados para frenar un sistema con tres hombres bajos en pista, tendencia de moda en la elite continental, no solo se fueron con cuatro de ventaja a la conclusión del primer acto sino que estiraron el chicle con un parcial de salida en el segundo de 0-6.

La desventaja se la fue comiendo poco a poco el cuadro de Israel desde la línea de tres y al descanso el cara a cara llegó más o menos equilibrado (36-39, m.20).

Triples hubo también, ocho, durante los primeros siete minutos y medio de la segunda parte. El duelo exterior acabó en batalla nula al firmar cuatro por bando, pero en el montante global de la producción ofensiva, con un Real Madrid diluido en la pintura por momentos, terminaron ganando los 'locales'.

Eso les permitió ponerse por delante por primera vez desde el 13-10 y, a la postre, ampliar su renta favorable hasta una máxima de seis.

Feliz logró un buzzer- beater

Sin embargo un parcial de 0-8, con bandeja de Andrés Feliz sobre la bocina de la media hora, sirvieron para que el susto de los de Dimitris Itoudis no se convirtiera en amenaza seria (58-60, m.30).

No se quedó ahí la reacción, pues le sumaron los visitantes cinco puntos más en el inicio del cuarto decisivo, tres fruto de un buen triple del francés Theo Maledon.

Parecía la oportunidad idónea para escaparse, pero les echó el lazo el talentoso Vasilije Micic, demostrando por qué cobra el sueldo más alto de la Euroliga.

Bajo su dirección, encestando y asistiendo, se levantó el Hapoel y a falta de tres minutos y medio el encuentro estaba igualado a 69 después de anotar solo cuatro puntos entre los dos en poco más de tres minutos, a esas alturas ya sin Abalde disponible tras cometer la quinta personal.

Era un momento para los hombres importantes y, esta vez sí, Hezonja pidió paso. Primero punteó un rebote armando un contraataque exitoso; luego robó de manera impoluta para culminar en solitario con un mate; y, finalmente, capturó un rebote defensivo ante la presencia de dos contrarios.

Todas esas acciones dieron aire a los suyos, aunque a falta de un minuto solo ganaban de uno con posesión para el oponente.

El buen trabajo en aro propio del bando madridista obligó a agotar la posesión del Hapoel en su primer intento, por lo que todo seguía igual con solo treinta y dos segundos por jugarse.

Asumió el ataque Maledon en un uno contra uno con Micic y erró, pero el rebote cayó de nuevo en manos de Hezonja.

Era la jugada que le hubiera consagrado como héroe de la noche, pero cerca estuvo de convertirse en villano al lanzar un triple que no tocaba, forzado y desde muy lejos, cuando solo había que aguantar la pelota.

No entró y tuvo una opción más de ganar el anfitrión, aunque falló y le dio el triunfo a los jugadores de Sergio Scariolo, que terminaron a medio camino entre la alegría y la pedida de explicaciones a Hezonja por un lanzamiento que pudo costarles caro.

- Ficha técnica:

74 - Hapoel IBI Tel Aviv (18+18+22+16): Chris Jones (14), Micic (8), Bryant (13), Wainright (6), Oturu (6) -cinco titular-, Motley (10), Blakeney (14), Malcolm (3).

75 - Real Madrid (22+17+21+15): Campazzo (11), Abalde (11), Okeke (-), Hezonja (19), Tavares (4) -cinco inicial-, Maledon (6), Llull (3), Lyles (2), Deck (9), Andrés Feliz (6), Garuba (4).

Árbitros: Sreten Radovic (Croacia), Arturas Sukys (Lituania) y Maxime Boubert (Francia). Eliminaron por cinco faltas personales a Abalde (m.36).

Incidencias: partido de la jornada 13 de la Euroliga disputado en el Arena Botevgrad de Botevgrad. EFE

