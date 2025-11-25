Towns encesta 37 en victoria de los Knicks sobre los Nets

Karl Anthony Towns en acción con los Knicks. ( FUENTE EXTERNA. )

El dominicano Karl Anthony Towns dominó este lunes con 37 puntos en el derbi de Nueva York ganado 113-100 por los Knicks contra los Brooklyn Nets del técnico español Jordi Fernández, que siguen sin poder ganar en casa.

Towns selló un doble doble de 37 puntos y doce rebotes, con tres asistencias, un robo y dos tapones en 32.58 minutos en pista en la cómoda victoria de los Knicks.

El dominicano conectó catorce de sus veinte tiros de campo, metió tres triples de cuatro y firmó un perfecto seis de seis desde la línea de libres para los Knicks, que tienen un balance de 10-6.

El equipo de Mike Brown estuvo por arriba del 50 % de acierto en tiros de campo. Jalen Brunson metió 27 puntos y Mikal Bridges anotó 16, mientras que Josh Hart contribuyó con siete puntos, doce rebotes y siete asistencias.

En los Knicks, que no pudieron contar con OG Anunoby, Mitchell Robinson ni Landry Shamet, Jordan Clarkson metió doce puntos saliendo del banquillo.

Llevan doce victorias consecutivas en los derbis neoyorquinos contra los Nets, cuya última victoria se remonta a un 122-115 de enero de 2023.

Los Nets, sin paz en casa

Los Brooklyn Nets de Jordi Fernández perdieron su octavo partido de ocho en casa en esta temporada, en la que, a nivel general, solo ganaron tres de sus 17 encuentros.

Fue una actuación modesta para Brooklyn, que no pasó del 37 % en tiros de campo pese a la gran noche de Noah Clowney, quien selló 31 puntos y siete triples.

Towns metió once de sus 37 puntos en el tercer período, al que los Knicks llegaron con tres puntos de ventaja. Un parcial de 11-2 disparó la renta de Mike Brown a catorce unidades y dejó tocados a los Nets.

La ventaja máxima de los Knicks alcanzó los 19 puntos en el cuarto período, en el que Towns siguió dominando con nueve puntos y dos triples.

Aire para los Knicks lejos del MSG

Fue una victoria valiosa para los Knicks lejos del Madison Square Garden, donde solo habían ganado uno partido de seis en esta temporada.

Los neoyorquinos habían cortado su sequía la semana pasada con un triunfo en Dallas contra unos Mavericks en crisis. Pese a los apuros como visitantes, los Knicks estuvieron al borde de la perfección en casa, donde ganaron ocho partidos de nueve.

A los Knicks les espera ahora otro partido de visitantes, en el campo de los Charlotte Hornets, antes de regresar a Nueva York para medirse con los Milwaukee Bucks.

Los Nets se quedarán en Brooklyn para medirse con los Philadelphia 76ers, antes de visitar el Fiserv Forum de Milwaukee para enfrentarse a los Bucks.