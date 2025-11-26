×
Euroliga
Euroliga

Laprovittola estará un mes de baja por una lesión en el aductor del muslo derecho

El internacional argentino se lesionó el mismo músculo pero del muslo izquierdo

    Laprovittola estará un mes de baja por una lesión en el aductor del muslo derecho
    Nicolás Laprovíttola (FUENTE EXTERNA)

    El base argentino del Barça Nico Laprovittola sufre una lesión en el músculo aductor del muslo derecho y estará unas cuatro semanas de baja. 

    Así lo ha comunicado este miércoles el club catalán antes del encuentro de la decimotercera jornada de la Euroliga que el equipo entrenado por Xavi Pascual disputará en el Palau Blaugrana frente al ASVEL Villeurbane francés. 

    Se trata de la segunda dolencia muscular que sufre Laprovittola después de recibir el alta médica en agosto pasado de la grave lesión en la rodilla derecha que padeció el curso pasado. 

    Se lesionó el muslo izquierdo

    A principios de octubre, el internacional argentino se lesionó el mismo músculo pero del muslo izquierdo y estuvo otras cuatro semanas en el dique seco. 

    • Su ausencia se suma a la del también base Juan Núñez, baja de larga duración por una lesión en la rodilla derecha. EFE

