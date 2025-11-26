El Magic arrolla a los 76ers en un partido que terminó con varias expulsiones

Anthony Black, del Magic de Orlando ( X / @THEHOOPCENTRAL )

CJ McCollum firmó 46 puntos este martes en la victoria por 132-113 de los Washington Wizards sobre Atlanta Hawks, mientras que los Orlando Magic dejaron en evidencia a los Philadelphia 76ers al arrollarles a domicilio por 144-103.

McCollum destrozó a los Hawks con diez triples en la mejor noche de su temporada para interrumpir la racha de catorce derrotas consecutivas de los Wizards.

Alex Sarr aportó un doble doble de 27 puntos y doce rebotes para Washington, en un partido que también valía para la Copa de la NBA, en la que tanto el conjunto capitalino como los Hawks tienen un balance de 1-2.

En Philadelphia, Magic de Orlando se paseó con una victoria por 41 puntos de diferencia 144-103 sobre los 76ers, en la que Anthony Black firmó 31 puntos y Franz Wagner aportó 21.

Los 76ers perdieron los tres partidos disputados en la Copa de la NBA, mientras que los Magic lucen el pleno de triunfos.

Philadelphia no pudo contar con Joel Embiid, Kelly Oubre Jr, Paul George ni VJ Edgecombe.

El partido estuvo marcado por una tangana al final del segundo período, cuando Wendell Carter y Andre Drummond se encararon en el centro de la pista.

Jalen Suggs, de los Magic, reaccionó y se sumó a la pelea, lo que provocó su expulsión. Desmond Bane y Carter recibieron dobles técnicas.