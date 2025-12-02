Danilo 'Il Gallo' Gallinari se retira del baloncesto a los 37 años

Danilo Gallinari, ala-pívot italiano, se retira del baloncesto profesional a los 37 años tras jugar su última temporada en Puerto Rico, donde ganó el único título de su carrera.

Conocido como 'Il Gallo', el jugador, natural de Sant'Angelo Lodigiano, en la provincia italiana de Lodi, dijo adiós a una carrera de 20 temporadas, con 16 de ellas en la NBA, en la que disputó un total de 777 partidos en liga regular, según anunció este martes el periodista estadounidense Shams Charania en sus redes sociales.

Gallinari comenzó como profesional en 2004, cuando sólo contaba con 16 años de edad en el Casalpusterlengo, un equipo de la Serie B1 italiana. Al año siguiente fichó por el gigante italiano Armani Jeans Milano, hoy Olimpia Milán, que lo cedió al Edimes Pavia de la LegADue (Serie A2).

Tras su gran temporada en el Edimes Pavia, regresó a Milán para disputar dos temporadas, de 2006 a 2008, debutando en la última de ellas en la Euroliga.

Gallinari se destacó como una de las jóvenes promesas del baloncesto italiano y en su debut en la mejor competición europea promedió 14,9 puntos, 4,2 rebotes y 1,7 asistencias, números que le llevaron a ganar el premio a la Estrella Emergente de la Euroliga.

En verano del 2008 fue elegido en el puesto 6 del 'draft' de la NBA por los New York Knicks, entrenados en aquel momento por Mike D'Antoni, compañero de equipo de su padre Vittorio, con quien ganó el título de la Euroliga en 1987 cuando eran jugadores del Olimpia Milán.

D'Antoni lo consideraba el mejor tirador

El propio D'Antoni afirmó en ese momento, que el joven Gallinari era el mejor tirador que jamás había visto. Sin embargo, y a pesar de mostrar un gran talento para anotar canastas, no pudo lucir en su temporada de novato por una lesión en la espalda.

Después de disputar sólo tres temporadas con los Knicks, el ala-pívot vistió las camisetas de Denver Nuggets, Los Angeles Clippers, Oklahoma City Thunder, Atlanta Hawks, Washington Wizards, Detroit Pistons y Milwakee Bucks, además de unos meses de vuelta al Armani Milán en 2011, durante el cierre patronal de la liga estadounidense.

En 2025 fichó por los Vaqueros de Bayamón de la liga de Puerto Rico, ganando su único título de liga tras ser nombrado Mejor Jugador de las finales. Allí coincidió con otro clásico de la NBA como JaVale McGee o el actual jugador de Unicaja, el dominicano Chris Duarte, entre otros.

La retirada de Gallinari, tercer jugador italiano en salir más alto en el 'draft' de la NBA después de Andrea Bargnani -número 1 con los Toronto Raptors en 2006- y del italo-americano Paolo Banchero -número 1 con los Orlando Magic en 2022-, coincide también con la marcha de otro histórico baluarte del baloncesto transalpino como Marco Belinelli, quien también anunció su adiós este mismo verano. EFE

pml/jl