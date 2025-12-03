×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
México
México

Jassel Pérez pide disculpa tras ser apartado del equipo nacional por "indisciplina"

El jugador no se presentó a la práctica previo al choque con México

    Expandir imagen
    Jassel Pérez pide disculpa tras ser apartado del equipo nacional por "indisciplina"
    Jassel Pérez ha sido campeón las últimas dos temporadas en la LNB. (FUENTE EXTERNA)

    La Federación Dominicana de Baloncesto (Fedombal) anunció la separación del escolta Jassel Pérez de la selección nacional masculina, luego de que el jugador se ausentara sin justificación del entrenamiento previo al partido contra México, correspondiente a la ventana clasificatoria rumbo al Mundial de 2027.

    En un comunicado oficial, Fedombal explicó que la decisión se tomó debido a "actos de indisciplina" que contravienen los estándares de compromiso y responsabilidad exigidos a los miembros del equipo nacional. 

    La federación señaló que la ausencia del jugador el domingo —un día antes del encuentro— constituyó una falta grave al cuerpo técnico, a la gerencia, a sus compañeros y al país.

    Expandir imagen
    Infografía

    Disculpa de Jassel Pérez 

    Horas después del anuncio, Pérez publicó una carta en sus redes sociales en la que expresó su "dolor e impotencia" por no haber estado junto al equipo en el partido frente a México. Reconoció que su falta afectó al grupo y asumió total responsabilidad por lo ocurrido.

    "No solamente siento que le fallé a mis compañeros, a la gerencia, a la fanaticada y a mi familia, también siento que me fallé a mí mismo", escribió el jugador, quien el viernes pasado estuvo con el conjunto nacional en su triunfo sobre los mexicanos.
    RELACIONADAS

    Aseguró que vestir la camiseta dominicana "es lo más grande" que le ha pasado y que ver el partido desde su casa fue "desgarrador", sobre todo porque sabía que la situación "pudo ser diferente".

    Pérez, de 24 años, añadió que este episodio le servirá para reflexionar y mejorar "como persona, como atleta y como un ente social que tiene un compromiso con tantos niños del país".

    • El escolta tiene experiencia en la Liga de Desarrollo de la NBA o G-League.

    Pérez juega en la actualidad en la segunda división del baloncesto español. Viene de ganar por segundo año en fila la Liga Nacional de Baloncesto con los Titanes para su natal San Cristóbal.

    TEMAS -

       Apasionada por el periodismo de deporte.