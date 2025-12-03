Jassel Pérez pide disculpa tras ser apartado del equipo nacional por "indisciplina"

La Federación Dominicana de Baloncesto (Fedombal) anunció la separación del escolta Jassel Pérez de la selección nacional masculina, luego de que el jugador se ausentara sin justificación del entrenamiento previo al partido contra México, correspondiente a la ventana clasificatoria rumbo al Mundial de 2027.



En un comunicado oficial, Fedombal explicó que la decisión se tomó debido a "actos de indisciplina" que contravienen los estándares de compromiso y responsabilidad exigidos a los miembros del equipo nacional.



La federación señaló que la ausencia del jugador el domingo —un día antes del encuentro— constituyó una falta grave al cuerpo técnico, a la gerencia, a sus compañeros y al país.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/03/img4023-b4550df1.jpeg

Disculpa de Jassel Pérez

Horas después del anuncio, Pérez publicó una carta en sus redes sociales en la que expresó su "" por no haber estado junto al equipo en el partido frente a. Reconoció que su falta afectó al grupo y asumió total responsabilidad por lo ocurrido."No solamente siento que le, a la, a lay a mi familia, también siento que me fallé a mí mismo", escribió el jugador, quien el viernes pasado estuvo con el conjunto nacional en su triunfo sobre los mexicanos.

Aseguró que vestir la camiseta dominicana "es lo más grande" que le ha pasado y que ver el partido desde su casa fue "desgarrador", sobre todo porque sabía que la situación "pudo ser diferente".



Pérez, de 24 años, añadió que este episodio le servirá para reflexionar y mejorar "como persona, como atleta y como un ente social que tiene un compromiso con tantos niños del país".

El escolta tiene experiencia en la Liga de Desarrollo de la NBA o G-League.

Pérez juega en la actualidad en la segunda división del baloncesto español. Viene de ganar por segundo año en fila la Liga Nacional de Baloncesto con los Titanes para su natal San Cristóbal.