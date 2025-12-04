×
Walter Tavares, primer jugador que alcanza los 500 tapones en la historia de la Euroliga

Se convirtió en líder en ese renglón en diciembre del 2022

    Walter Tavares, primer jugador que alcanza los 500 tapones en la historia de la Euroliga
    Walter Tavares en gestión defensiva con el Real Madrid (AFP)

    Walter Tavares, pívot caboverdiano del Real Madrid, se convirtió este jueves en el primer jugador en la historia de la Euroliga que consigue poner 500 tapones, durante el partido en el que su equipo venció a domicilio al Anadolu Efes de Estambul por 75-81.

    Tavares, que inició el encuentro con 499, alcanzó el medio millar en los primeros instantes de la segunda mitad al bloquear un intento de canasta del francés Brice Dessert.

    Fue el único tapón que puso en un enfrentamiento en el que no anotó, capturó 3 rebotes y completó un robo para 3 dígitos de valoración en 17:27 minutos de juego.

    Es líder desde el 2022

    De esta manera Tavares sigue aumentando sus cifras en un apartado que lidera desde el 15 de diciembre de 2022 cuando superó los 321 que tenía el estadounidense Bryant Dunston, aún en activo. 

    RELACIONADAS
    • Desde entonces la diferencia entre ambos se ha acrecentado, pues Dunston atesora actualmente 373. Tercero, por detrás de ambos, está el también estadounidense Kyle Hines con 320 y completan los cinco primeros puestos el griego Georgios Papagiannis con 256 y el español Fran Vázquez con 249. EFE

    cmg/ism

      Fehaciente, fidedigno y fácil. Agencia de noticias multimedia en español. 