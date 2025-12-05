Un brillante Darius Thompson lidera el asalto del Valencia al OAKA

Liderado por un brillante Darius Thompson, el Valencia Basket asaltó este viernes el OAKA, ahora Telekom Center Atenas, en un encuentro en el que tras ir a remolque en la primera parte, desbordó al Panathinaikos en una brillante segunda mitad para sumar un triunfo que le consolida en la zona de 'play off' de la Euroliga.

El conjunto de Pedro Martínez supo sacar partido a su mejoría defensiva en los dos últimos cuartos con un impecable despliegue de Thompson, que acabó con 19 puntos, 8 rebotes y 6 asistencias pero que también firmó una soberbia dirección para sorprender con la ayuda de Kam Taylor y Papi Badio a un rival que creyó tener el partido controlado.

Arrancó bien el Valencia, concentrado en defensa y ya al ritmo de Thompson en ataque. No obstante, los fallos de los visitantes en tiros liberados permitieron al Panathinaikos recuperarse y tomar el mando con las verticales penetraciones de TJ Shorts y de Kendrick Nunn (18-11, m.7).

No dejó de tirar el Valencia de lejos pese a esos minutos de falta de puntería y con Taylor y Matt Costello pudo cerrar la brecha antes del final del primer cuarto aunque la iniciativa era griega.

La agresividad defensiva ateniense cortocircuitó la circulación de balón 'taronja', además los locales dominaron con sobriedad el rebote en su canasta y en ataque la aparición de Mitoglou empezó a hacer mella en la defensa interior de los visitantes sin encontrar antídoto.

Tuvo que echar mano Pedro Martínez de Thompson y de Omari Moore para que el partido no se le fuera de las manos y, cuando el choque se había estabilizado, de nuevo apareció el joven Sergio De Larrea que leyó mejor la defensa local.

Alimentó el base a los suyos, incluido al valiente Papi Badio, que puso por delante a los visitante con un nuevo triple (32-34, m.16).

Cuando el panorama era más complicado para los locales, la templanza del veterano Kostas Sloukas ayudó al Panathiniakos a reconducir la situación y con un par de triples llegar al descanso con una valiosa renta (44-38, m.20).

El paso por el vestuario aclaró las ideas del Valencia que en menos de dos minutos y de nuevo con el tridente Moore-Thompson-Taylor a los mandos firmó un 0-9 de parcial que le puso de nuevo por delante y que llevó a Ergin Ataman a parar el partido.

El tiempo muerto del turco dio calma a los locales para volver a encender el motor de su juego pero el desparpajo de Papi Badio mantuvo por arriba al Valencia (52-55, m.26).

Otra vez Sloukas acudió a rescatar a los suyos. El veterano base movió a su equipo y también anotó pero no consiguió descabalgar al Valencia, que salvó el final del cuarto con un triple de Thopmson y otro de Taylor sobre la bocina (61-65, m.30).

El guión no cambio en el inicio del último parcial y otro triple de Taylor y un par de acciones de mérito de Nate Reuvers elevaron la renta visitante a su tope pese a la mala puntería de Costello desde lejos.

Una nueva pérdida no forzada en un saque de banda en pista propia confirmó los nervios locales (65-75, m.33).

Pero el Panathinaikos subió las lineas y también robó un par de bolas que hicieron daño al Valencia. Los puntos de Nunn y TJ Shorts estrecharon el marcador pero Thompson no dejó caer al conjunto 'taronja' y con un triple y un maté estratosférico con adicional mantuvo la renta. Un triple de Badio mandó a los locales a la lona a falta de menos de dos minutos (74-85, m.39).

No dejó de buscar el Panathinaikos la remontada pero una antideportiva de Nunn sobre Taylor le frenó y el Valencia supo aguantar la presión para sumar un noveno triunfo que le permite igualar el balance del equipo griego en la clasificación.

-- Ficha técnica:

79.- Panathinaikos (22+22+17+18): TJ Shorts (19), Nunn (23), Rogkavopoulos (-), Hernangómez (6), Faried (2) -cinco titular- Kalaitzatis (-), Sloukas (12), Grant (4), Mitoglou (12) y Yurtseven (1).

89.- Valencia Basket (19+19+27+24): Moore (9), Thompson (19), Taylor (18), Costello (3), Sako (4) -cinco titular- Badio (12), Puerto (3), Reuvers (8), Pradilla (5), De Larrea (4) y Sima (4).

Árbitros: Belosevic (SER), Nedovic (SLO) y Vilius (LTU). Sin eliminados.

Incidencias: partido correspondiente a la décimo cuarta jornada de la fase regular de la Euroliga disputado en el OAKA de Atenas ante unos dieciocho mil espectadores. EFE

nhp/apa

(foto)