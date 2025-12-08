Unos Thunder intratables llegan a los 'playoffs' de la NBA Cup para extender su dominio

Los Oklahoma City Thunder, intratables con un imponente 23-1, y los Lakers en busca de su segundo título, son las grandes atracciones de los 'playoffs' de la NBA Cup, que arrancan este martes con los cuartos de final del Este.

A los cruces del Este les seguirán este miércoles los del Oeste, mientras que los cuatro semifinalistas se citarán el sábado en Las Vegas, sede también de la gran final del martes de la próxima semana.

Es la tercera edición de la Copa, un torneo creado por la NBA para dar más atractivo y competencia al primer tramo de su larga temporada. Los Lakers conquistaron la inaugural, mientras que los Milwaukee Bucks se llevaron la segunda.

Además de la gloria deportiva, los jugadores del equipo ganador de la NBA Cup se embolsarán 530.000 dólares cada uno.

Este: Magic-Heat y Raptors-Knicks

Los cuartos de final arrancarán con un duelo entre los Magic y los Miami Heat en el Kia Center de Orlando. Los dos equipos han protagonizado un inicio de temporada muy parecido, ambos con un balance de 14-10.

Los Magic recibieron este domingo un mazazo a sus aspiraciones: en su último test antes de la Copa, su estrella Franz Wagner tuvo que abandonar la pista lesionado tras una aparatosa caída al recibir una falta de su compatriota alemán Ariel Hukporti.

Wagner salió en muletas del Madison Square Garden y a la espera de pruebas médicas este lunes es seria duda para el duelo con Miami.

Una vez terminado el partido en Orlando, los Toronto Raptors (15-10) recibirán a los New York Knicks (16-7) para definir la primera semifinal en Las Vegas.

Los dos equipos llegan con trayectorias opuestas: Toronto acumula tres derrotas, mientras que Nueva York encadena tres victorias; aunque los Knicks han dejado al descubierto sus debilidades a domicilio.

Oeste: Thunder-Suns y Lakers-Spurs

Los Thunder, vigentes campeones de la NBA, intentan prolongar su dominio en la liga y resarcirse de la final de Copa del año pasado, en la que cayeron tras un mal partido en el que la veteranía de los Bucks se impuso a su juventud.

Oklahoma City, con una sola derrota en lo que va de temporada y en una racha de 15 victorias seguidas, recibirá a los Phoenix Suns (13-10).

Los Angeles Lakers (17-6) y San Antonio Spurs (15-7) jugarán por el último puesto en Las Vegas.

Los Lakers, que conquistaron la primera edición de la Copa, están sorprendiendo en un buen arranque de temporada, aunque marcado por las voces que empiezan a cuestionar el nivel de LeBron James con casi 41 años.

James vio la semana pasada como su racha de 1.297 partidos -casi 19 años- con al menos 10 puntos llegaba a su fin.

Pero los Spurs también están sorprendiendo, cosechando los frutos de la reconstrucción liderada por Victor Wembanyama. Sin embargo, los Spurs llevan sobreviviendo sin el francés ni Stephon Castle, dos bajas sensibles para un duelo como este. EFE

