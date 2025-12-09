Chris Duarte encesta 8 puntos en victoria del Unicaja sobre el Filou Oostende de Bélgica

El guard dominicano Chris Duarte en acción ofensiva con el Unicaja de España. ( EFE )

El defensa dominicano Chris Duarte anotó ocho puntos en el triunfo 73-89 sobre el Filou Oostende belga, en la continuación de la Liga de Campeones de la FIBA.

El Unicaja ratificó con ese triunfo sin sobresaltos, su clasificación matemática para la segunda ronda de la Liga de Campeones FIBA como primero del Grupo G.

Lo ha logrado a falta de una jornada para concluir la primera fase, tras un partido donde debutó el pívot Augustine Rubit y sumó más minutos Chase Audige, los dos fichajes recientes del equipo malagueño.

Con un balance inmaculado de 5-0, pleno de triunfos en las cinco jornadas, el vigente bicampeón será líder matemático del Grupo G pase lo que pase en la última jornada, que disputará el 17 de diciembre frente al Karditsa griego en el Palacio de los Deportes José María Martín Carpena.

Ibon aportó más rotaciones, algunas extraordinarias, dejando un quinteto inicial extraño por la presencia en el puesto de base de Xavier Castañeda, con pie y medio fuera del club, y el recién llegado para suplirle, Chase Audige (aportó siete puntos), complementando el exterior con Tyler Kalinoski.

Se habían quedado fuera de la convocatoria tres piezas importantes como Kendrick Perry, para darle descanso tras las ventanas FIBA, Killian Tillie y Tyson Pérez, estos últimos por no forzarles las leves molestias que arrastran.

Era, por tanto, un partido de varios ensayos, para que algunos de los jugadores con menos minutaje en el libreto de Ibon Navarro, además de los nuevos -el mencionado Audige o el pívot fichado como temporero por la lesión de David Kravish y hasta este martes inédito, Augustine Rubit (cinco puntos)-, permitieran al equipo seguir creciendo a la par que ellos también en lo individual.

Ganaron con tranquilidad

Del 3-7 inicial, los malagueños se relajaron hasta el 11-9, evidenciando desajustes y errores propios de falta de conjunción. También fruto de la diferencia de tensiones en los dos lados: el Unicaja no se jugaba nada porque estaba clasificado, pero Filou Oostende sabía que perder significaba decir adiós a la competición.

A poco que Unicaja cerró filas en defensa y afinó en ataque, se colocó diez puntos por encima, y sin tener una sensación de dominio se marchó al descanso con seis de ventaja, una distancia que se fracturó en la segunda mitad.

Con la aportación casi única en el interior del ala-pívot ex ACB Pierre-Antoine Gillet, autor de 22 puntos y 21 de valoración, Oostende remaba a trompicones siendo muy superado por el juego coral, aunque más práctico que fluido, de los cajistas, que marcharon 56-65 por delante a los últimos diez minutos.

El cuadro local amagó con reaccionar, pero se quedó corto ante la superioridad de Unicaja, que no necesitó ser letal en el triple (28 %), pero acabó con cinco jugadores en dobles dígitos de valoración: Castañeda (11), James Webb III (14), Alberto Díaz (10), Olek Balcerowski (12) y Jonathan Barreiro (15).