El jugador de la NBA Shai Gilgeous-Alexander nombrado deportista del año en Canadá

El jugador de la NBA Shai Gilgeous-Alexander ha sido elegido este martes como deportista del año de Canadá al derrotar a otros cuatro candidatos del país, entre ellos la nadadora Summer McIntosh, ganadora de tres oros en los Juegos Olímpicos de París 2024.

Shai Gilgeous-Alexander, de 27 años de edad y nacido en Toronto, es el base de los Oklahoma City Thunder.

La temporada pasada fue nombrado el jugador más valioso de la liga profesional de baloncesto y condujo a su equipo al primer campeonato de la NBA desde 1979, cuando la franquicia estaba establecida en Seattle con el nombre de SuperSonics.

Fue líder en puntos y Más Valioso de la Serie Final

La temporada pasada Gilgeous-Alexander también ganó el título de máximo anotador de la liga y el jugador más valioso de las finales. Solo otros tres jugadores han conseguido reunir los tres galardones de la NBA en la misma temporada: Kareem Abdul-Jabbar, Michael Jordan y Shaquille O'Neal.

Un panel de periodistas deportivos canadienses otorgó el premio Northern Star a Gilgeous-Alexander como deportista de 2025 por delante de los finalistas McIntosh, Rachel Homan ('curling'), Sophie de Goede (rugby) y Camryn Rogers (atletismo).

El jugador de baloncesto ya fue galardonado con el Northern Star en 2023. En 2024 el premio lo ganó McIntosh.

Gilgeous-Alexander y Steve Nash son los únicos jugadores de baloncesto que han conseguido el premio desde que fue creado en 1936. EFE

