×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
NBA
NBA

Anthony Davis y Cooper Flagg atropellan a los Nets

El novato Flagg acompañó con 22 puntos, 8 asistencias

    Expandir imagen
    Anthony Davis y Cooper Flagg atropellan a los Nets
    Anthony Davis, centro de los Dallas Mavericks. (FUENTE EXTERNA.)

    Los Broolyn Nets no lograron detener al dúo formado por Anthony Davis y el novato Cooper Flagg, que sumaron 46 puntos entre ambos en la victoria de los Dallas Mavericks por 119-111.

    Los Mavericks (10-16) asaltan con este triunfo los puestos de play-in, en una temporada de transición tras el traspaso de Luka Doncic y la elección con el número 1 del último 'draft' de Flagg.

    El novato acompañó con 22 puntos, 8 asistencias y un 10 de 16 en el tiro, el buen partido de Davis, quien aportó 24 puntos y 14 rebotes.

    Situación en New Jersey

    Los Nets (6-18), que también atraviesan un año complicado pero con un proyecto de futuro mucho menos prometedor, tuvieron en Michael Porter Jr. a su principal referencia ofensiva de la noche, con 34 puntos y 6 de 10 en triples.

    El jugador de primer año Danny Wolf contribuyó con 13 puntos y un 3 de 3 desde el perímetro, mientras que Nic Claxton registró un doble-doble con 14 puntos y 10 rebotes.

    Ninguno de los equipos tuvo en algún momento el control del partido, y el marcador cambió de dueño hasta en 23 ocasiones.

    El guión fue similar en los cuatro periodos: los Nets lograban una ligera ventaja inferior de no más de 5 puntos que los Mavericks lograban contrarrestar al término de cada cuarto.

    Lastrados por sus malos porcentajes desde la línea de 3 (33,3 %), los texanos dominaron la pintura con 66 puntos en la zona.

    El equipo de Fernández consiguió empezar por delante el último periodo, con 90-92 a su favor, y se mantuvieron en el partido hasta falta de tres minutos para el final, con 110-110 en el marcador.

    Sin embargo un parcial de 9-1 para los Mavericks en ese periodo, sin canastas en juego para los Nets, entregó el partido a los locales. 

    RELACIONADAS
    TEMAS -

      Fehaciente, fidedigno y fácil. Agencia de noticias multimedia en español. 