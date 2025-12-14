Andrés Feliz anota 9 en 21 minutos de acción, Real Madrid vence fácil al Girona

Andrés Feliz, base armador dominicano del Real Madrid en la Liga ACB de España ( FUENTE EXTERNA. )

El armador dominicano Andrés Feliz encestó nueve puntos en calidad de sexto hombre ye l Real Madrid logró una fácil victoria ante el Basquet Girona por 112-76, en un encuentro que inclinó a su favor en el tercer cuarto y en el que anotaron todos sus jugadores, nueve de ellos en dobles dígitos.

Feliz jugó 21 minutos y además atrapó cuatro rebotes y otorgó dos asistencias. El dirigente del club, Sergio Scariolo dio rotación al quinteto del equipo, y dejó fuera a Walter Tavares, Mario Hezonja y Gabriel Deck.

Con la victoria el equipo blanco mejora su récord en 9-1, puntero de la clasificación.

Sin tres de sus principales pilares, el objetivo era abrir distancia cuanto antes para, a partir de ahí, marcar el tempo del enfrentamiento.

En esa línea, el conjunto blanco apostó por los triples con bastante acierto. Desde lejos llegaron sus nueve primeros puntos, con un lanzamiento exterior acertado del canadiense Trey Lyles y dos más del joven italiano Gabriele Procida, a quien le sobra descaro para aprovechar las oportunidades cuando se las brindan.

La ventaja del conjunto blanco llegó a elevarse hasta los nueve puntos, momento en el que unos buenos minutos de Nikola Maric acercaron a los visitantes aprovechando los cambios del rival.

Esa tendencia alcista del Girona se prolongó hasta el arranque del segundo cuarto, cuando un parcial de salida de 7-13 que incluyó dos triples seguidos de Derek Needham (6 de 8 en total del equipo en los diez minutos hasta el intermedio) forzaron el empate (35-35, m.14).

Contraataque madridista

Respondió el Real Madrid de manera contundente, con un 10-3 desatado por Chuma Okeke, que hizo la mitad del trabajo anotador.

Fue el aperitivo de dos aciertos lejanos sin réplica de Facundo Campazzo y Alberto Abalde que permitieron a los suyos saltar por encima de la barrera psicológica de los diez puntos y, a la postre, marcharse al descanso ganando por 59-49 gracias también en gran parte al dominio en el rebote.

Lo que parecía bien encarrilado para el anfitrión terminó de concretarse en los cinco minutos iniciales del tercer cuarto.

Con problemas en el lanzamiento el bando gerundense (5 de 18 en tiros de campo hasta la media hora), los de blanco fueron abriendo la brecha hasta tocar la doble decena de renta favorable de cara al cuarto decisivo (86-65, m.30).

Los diez minutos restantes resultaron intrascendentes para un equipo local que ya había alcanzado el centenar de puntos a falta de cuatro minutos y que suma de esta manera su octavo triunfo consecutivo entre todas las competiciones, el número 36 seguido en su cancha en liga.