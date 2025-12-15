El escolta dominicano Jassel Pérez, nuevo jugador del Covirán Granada

Jassel Pérez en gestión ofensiva en partido ante la selección de México. ( AFP )

El Covirán Granada ha incorporado a su primera plantilla al escolta dominicano Jassel Pérez, jugador que pertenecía al club desde el pasado verano y que estaba cedido en el Grupo Alega Cantabria, equipo de Primera FEB.

Jassel Pérez, de 24 años y 190 centímetros de estatura, llega al equipo granadino para paliar las bajas por lesión del alero finlandés Elias Valtonen y del escolta montenegrino Jovan Kljajic, la primera para toda la temporada y la segunda para varios meses.

El exterior dominicano es propiedad del Covirán Granada desde que realizó su fichaje durante el pasado verano, aunque lo cedió al Grupo Alega Cantabria, en Primera FEB, con la posibilidad de ser repescado, como ahora ha ocurrido.

Jugó antes para Díaz

El técnico del Covirán Granada, Ramón Díaz, coincidió con Jassel Pérez en Capitanes de México y fue su principal valedor para su salto a Europa.

El dominicano aterriza este mismo lunes en Granada y ya el martes se pondrá a las órdenes del entrenador granadino, por lo que debutará en el partido de la Liga Endesa que los andaluces jugarán el sábado en la pista del Dreamland Gran Canaria.

Jassel Pérez ha disputado esta campaña diez partidos en Primera FEB, en los que ha promediado 15 puntos con un 50% de acierto en el lanzamiento, 4 rebotes y 3’3 asistencias para 16 de valoración media. EFE

1010231

jag/agr/asc