Gran Canaria, con Brussino destacado, se mete en el 'top 16' con pleno de triunfos

El ala pívot tunecino del Benfica Ben Romdhane (i) y su compañero estadounidense Aaron Broussard presionan al alero colombiano del Dreamland Gran Canaria, Braian Angola (c), durante el partido de la sexta jornada de la Liga de Campeones de baloncesto que se disputa este martes en el Gran Canaria Arena. EFE/Quique Curbelo ( EFE )

El Dreamland Gran Canaria superó el trámite continental ante el Benfica (87-63) y cerró la primera fase del Grupo H de la Liga de Campeones de Baloncesto (BCL) como líder invicto (6-0 de balance), siendo el primer equipo español en lograr tal récord en la historia de la competición como debutante.

Con esta marca igualó el registro que habían alcanzado en su momento el Virtus de Bolonia italiano y el Besiktas turco en su primera participación.

El argentino Nico Brussino, con 16 puntos, fue el mejor del encuentro, desactivando el acierto del norteamericano Koby McEwen (12) en el conjunto portugués.

Con la clasificación para el 'top 16' en el bolsillo, ahora el equipo claretiano espera rivales para una siguiente fase cuyas fechas -aún por definir- rondarán entorno a finales del mes de enero, mientras se resuelve el play-in -al mejor de tres-, entre los segundos y terceros clasificados de cada grupo.

En un arranque algo descafeinado, el Benfica tuvo incluso la iniciativa en el marcador (4-6), conscientes de que aún tenían una posibilidad de alcanzar el play-in siempre y cuando consiguieran la victoria en la isla y el Le Mans cayera derrotado ante el KK Spartak.

No obstante, el conjunto claretiano fue poco a poco carburando, especialmente con el tiro exterior de Brussino y la entrada de Tobey (9-6), aunque el equipo lusitano imprimió una dosis extra de músculo para seguir manteniendo una ligera ventaja, con Broussard y Silva de principales estiletes (11-14).

Tuvo que darle Lakovic una segunda marcha a las rotaciones para aumentar el ritmo y sellar el primer cuarto con máxima igualdad (18-18).

Dziewa y Broussard siguieron con el guion establecido para mantener vivo en la competición al equipo lisboeta (24-26, a 5:50 para el descanso).

Un mate de Kuath tras pase de Brussino despertó del letargo a la afición presente, pero aún con la mejoría de Wong y la vuelta de Nico, el Benfica siguió por delante en el electrónico en un choque algo raquítico a nivel ofensivo (26-28).

Un triple de Albicy rescató, una vez más, al Granca del sopor (29-28). A partir de ahí, se reactivó el conjunto isleño y enganchó un parcial de 8-0, cimentado en los tiros libres de Brussino y Angola, además de una canasta en la zona de Tobey (37-30).

Pero los de Lakovic siguieron jugando con fuego, cauterizando la herida a medias los portugueses con el acierto de McEwen y Francisco, para dejar el resultado al descanso en un ajustado 38-35.

En la reanudación, siguió el duelo con una dosis extra de anestesia sobre el parqué, cosa que aprovechó el Benfica para mantener sus opciones, aunque a remolque, con la polivalencia de McEwen y la velocidad de Broussard (44-41).

Angola y Brussino echaron mano del perímetro para dar aire a los amarillos, mientras Kuath y Tobey se reivindicaban con el paso de los minutos, cerrando el tercer periodo ya por encima de la decena de ventaja (60-48).

En el último asalto, el equipo de Lakovic logró poner la directa y poner la derrama por encima de la veintena (81-59), merced al juego reactivo de Tobey y Wong, además de una versión cada vez más solvente de Kuath.

Al final, el rodillo isleño acabó dejando la contienda en un contundente 87-63, dejando de paso al Benfica sin premio de repesca.

- Ficha técnica:

87. Dreamland Gran Canaria (18+20+22+27): Albicy (3), Wong (10), Brussino (16), Vila (2) y Kuath (10) -quinteto titular-; Samar (9), Angola (8), Salvó (6), Pelos (6), Maniema (4), Tobey (13) y Heinonen (-). Entrenador: Jaka Lakovic.

63. SL Benfica (18+17+13+15): Broussard (10), Crandall (6), Dziewa (7), Ben Romdhame (5) y Gomes (4) -quinteto titular-; Francisco (5), Silva (6), Gameiro (6), Relvao (2) y McEwen (12). Entrenador: Norberto Alves.

Árbitros: Peter Praksch (Hungría), Michal Proc (Polonia) y Cisil Güngör (Turquía). Sin eliminados.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la sexta y última jornada del Grupo H de la Liga de Campeones de Baloncesto (BCL), disputado en el Gran Canaria Arena, ante 2.708 espectadores. EFE

