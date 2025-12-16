Jean Montero marcó 13 puntos en el triunfo de Valencia en Euroliga

Jean Montero marcó 13 puntos en el triunfo del Valencia Basket en la Euroliga. ( FUENTE EXTERNA )

Un arreón en los últimos once minutos de partido permitió al Valencia Basket borrar dos peligrosos despistes que le pudieron costar el triunfo y superar a un Olympiacos brillante por momentos, aunque irregular para sumar su quinta victoria seguida en la Euroliga, asentarse en la segunda plaza y callar el caldeado pabellón de la Paz y de la Amistad de Atenas.

El equipo de Pedro Martínez igualó así la mejor racha histórica del club en la máxima competición europea y sumó su undécima victoria en el torneo en un día en el que la confianza acumulada en las últimas semanas y su tenacidad para mantener su juego, además de la gran actuación de Nate Reuvers, fueron claves para alargar su racha ante un bajón de acierto en el segundo cuarto y otro de concentración en el tercero.

Arrancó el Valencia fluido en la circulación y muy acertado de cara al aro, lo que le permitió sumar 15 puntos en apenas cuatro minutos.

Pero lo que en otro partido le habría dado ya una pequeña brecha sobre la que trabajar en esta ocasión no le supuso más que buenas sensaciones porque el Olympiacos empezó igual (16-15, m.5).

Ejercieron de ejecutores, los interiores de ambos equipos, Vezenkov y Milutinov por los locales y Pradilla y Reuvers para los visitantes.

Convencido de estar más cómodo en ese modelo de juego, el Valencia insistió pero aunque siguió encontrando buenos tiros perdió puntería desde fuera y no consiguió dejar atrás al equipo griego; al revés, se quedó en su estela.

La calidad individual y los triples de Tyler Dorsey y de Aleks Peters sorprendió al Valencia (37-27, m.14), pero no le sacó de su guion. Su paciencia, su tenacidad y los triples de Matt Costello y de Jean Montero le permitieron no sólo recuperar esa desventaja, sino llegar al descanso por delante (47-49, m.20).

El paso por los vestuarios aclaró las ideas de los locales, tanto en ataque como en defensa. Un parcial de 9-0, liderado por Thomas Walkup, obligó a Pedro Martínez a pedir un tiempo muerto.

Rompió el parcial el Valencia pero no la tendencia y volvió a verse trece abajo pero esta vez, además, algo perdido en su juego y con Milutinov robándole rebotes de su canasta (73-60, m.29).

Un par de triples, de Reuvers y Costello, sostuvieron al Valencia en sus momentos de mayor desconcierto y, aunque en el tramo final del cuarto logró conectarse, llegó al último parcial con nueve puntos menos que su rival.

Eso sí, ya había varios jugadores metidos de nuevo, entre ellos el certero Josep Puerto y el intenso Jaime Pradilla.

Pero el Valencia se había conectado y se vio con opciones, tanto que Pedro Martínez aprovechó una clara palmada al tablero de un jugador local no señalada para firmar el acta bajo protesta y meter presión al trío arbitral.

Su equipo respondió y con nuevos triples de sus interiores y ahora también de Darius Thompson se puso de nuevo por delante (82-83, m.34).

El parcial abierto hizo mella en el Olympiacos, que llegaba de perder un partido en una situación similar. Montero olió las dudas de su rival y con la ayuda de Nate Reuvers apuntaló un parcial de 0-15, que puso al Valencia ocho puntos arriba a falta de cuatro minutos.

El 1 de 9 de Fournier desde la línea de 6,75 fue un enorme lastre.

Los locales consiguieron reaccionar y aumentaron la presión pero el Valencia leyó con maestría la situación y con una buena circulación y la templanza de Montero y Thompson selló la que fue su cuarta victoria seguida en la pista del Olympiacos con un parcial final de 16-32 en el último cuarto que silenció la caldera de El Pireo.

- Ficha técnica:

92.- Olympiacos (27+20+29+16): Walkup (13), Fournier (9), Papanikolau (6), Vezenkov (24), Milutinov (13) -cinco titular-, Ntilikina (5), Lee (-), Dorsey (11), Peters (8) y Hall (3).

99.- Valencia Basket (25+24+18+32): Montero (13), Moore (4), Taylor (7), Pradilla (10), Reuvers (21) -cinco titular-, Badio (-), Thompson (12), Nogués (-), Key (3), Costello (14), Puerto (13) y Sako (2).

Árbitros: Pukl (SLO), Kardum (CRO) y Balak (ISR). Sin eliminados.

Incidencias: partido correspondiente a la decimosexta jornada de la fase regular de la Euroliga disputado en el Palacio de la Paz y de la Amistad de Atenas (Grecia) ante unos once mil espectadores. EFE

