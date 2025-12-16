Scariolo: "Si queremos ganar diez seguidos, tenemos que estar dispuestos a ganar once"

Sergio Scariolo, entrenador del Real Madrid, habló sobre el fin de la racha de ocho victorias seguidas de su equipo al caer como visitantes en la Euroliga ante el EA7 Milán y consideró que su equipo debe ser ambicioso, al tiempo que mostró su deseo de pasar página rápido.

Reacciones

"Tuvimos un primer, tercer y último cuarto bastante igualados y un segundo cuarto terrible, que nos puso una carga sobre los hombros demasiado pesada. Tras muchas victorias seguidas, a veces se pierde un poco de hambre, pero eso no es lo que queremos. Si queremos ganar diez seguidos, tenemos que estar dispuestos a ganar once. Para ganar once, tenemos que estar dispuestos a ganar doce", dijo.

"Afrontamos el partido muy bien y cuando rotamos un poco hacia el banquillo al final del primer cuarto y al inicio del segundo, no entramos de la manera correcta. En cualquier caso, esta es una competición muy larga, tenemos otro partido en 48 horas y tenemos que recuperar, entender, aprender y volver a la pista el próximo jueves delante de nuestra gente y jugar con más consistencia durante todo el encuentro", explicó.

Scariolo cree que deben ser capaces de finalizar las posesiones cerca del aro, apartado en el que cometieron "varios errores" facilitando más el trabajo al rival. Además, indicó: "Si ellos anotan 89 puntos, más allá de sus méritos, está claro que especialmente en ese segundo cuarto, que es el que más lamento, tenemos que incidir mucho más en el aspecto defensivo".

Por otro lado se refirió a la figura del alero croata Mario Hezonja: "Lo está haciendo bien. Venía de un buen periodo, muy bueno, con muchos partidos consecutivos a gran nivel. Hoy, desde luego, no jugó su mejor partido, pero intentó volver en la segunda parte, anotó un par de canastas y trató de ayudar. No fue su mejor noche, pero trabaja y está dentro del equipo". EFE

