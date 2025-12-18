El Real Madrid gana una vibrante batalla ofensiva al París Basketball

Edy Tavares donquea un balón en el partido de Euroliga ante París Basketball. ( EFE )

El Real Madrid logró una trabajada victoria en la Euroliga ante el París Basketball (95-90) tras un choque en el que se vio obligado a ofrecer su mejor cara ofensiva, liderado en el apartado anotador por Theo Maledon, Walter Tavares y Trey Lyles, autores de 51 puntos entre los tres.

Después de tirar por tierra en Milán una racha de ocho triunfos consecutivos, ponía el conjunto blanco de nuevo la cuenta a cero ante un rival que el año pasado le dio un susto en la misma competición, ganando a domicilio en el primer partido del play-in con una plantilla que distaba mucho de la actual.

Pese a ello, y obviando también su mala posición en la tabla clasificatoria, sigue siendo el plantel parisino un equipo de ritmo alto y muchos tiros, el que más intenta y el que más puntos anota.

Un auténtico dolor de cabeza que obliga a estar fino en el aro opuesto y a no desconcentrarse para evitar un chaparrón repentino en contra.

Esa experiencia la vivió el equipo de Sergio Scariolo en el primer cuarto, cuando encajó un parcial de 2-12 a base de ataques de tres puntos; tres triples y un 2+1. Por suerte a esas alturas había llenado la hucha lo suficiente, con un 14-9 de salida, como para no sufrir en exceso las consecuencias (16-21, m.7).

La reacción, además, fue notable. Y tuvo un poco de historia. Tras un triple de Gabriel Deck comenzó un pequeño cameo de Maledon, que anotó cinco puntos seguidos sin réplica.

El tiro de larga distancia

Y el lanzamiento exterior con el que logró los tres primeros de ellos es ya patrimonio inmaterial de la competición, pues sirvió para sumar el punto un millón en la misma.

Otro hito más presenciado en la capital de España, que asistió, por ejemplo, al estreno del contador el 16 de octubre de 2000 con una canasta del croata Dino Radja, por entonces en las filas del Olympiacos griego; al partido con más puntos hasta el momento, ante el Anadolu Efes el 5 de enero del año 2024 (130-126, tras cuatro prórrogas); y al duelo con mayor anotación global en el tiempo reglamentario, ante el Maccabi el 14 de enero del 2025 (116-113).

Fue lo más destacado en una primera parte de intercambio constante de golpes, con un anfitrión que no lograba quitarse de encima a un contrario pegajoso, que siempre tenía una canasta en el zurrón cuando se le podían complicar las cosas y que en su mejor momento llegó a disponer de siete puntos de renta favorable, incendio momentáneo al filo del descanso que apagaron Chuma Okeke con un triple y Theo Maledon con un 2+1.

La segunda parte arrancó con Lamar Stevens encendido, dejando dos aciertos perimetrales en apenas 41 segundos. La demostración de que el París iba a continuar jugando a lo suyo, hasta donde le dieran las fuerzas o la capacidad.

Así; Tavares, Mario Hezonja y Facundo Campazzo tuvieron que salir al quite en otro amago de despegue del bando francés, que a pesar de ello logró estar todo el tercer acto por delante y llegar a la media hora ganando por cuatro (70-74, m.30).

Los diez minutos decisivos empezaron calientes, con cuatro triples en menos de un minuto y medio repartidos a partes iguales entre los dos conjuntos, siendo el canadiense Trey Lyles autor de los dos de los de blanco. En mitad de ese fuego cruzado entre francotiradores, apareció Usman Garuba con la contundencia de un tanque.

El '16' madridista se fundió de acero para 'pegarse' en la pintura contra todos los contrarios que le salían al paso, dejando seis puntos que levantaron a la grada y permitieron encarar a los suyos el desenlace con cierta holgura (86-81, m.35).

Quedaba aún así faena, porque el París Basketball no soltó el brazo, entrando en el último minuto a solo dos puntos.

Solucionó el agobio Theo Maledon con una bandeja exquisita tras un triple fallado por Nadir Hifi, quien pagó su frustración por ello pegándole patadas a las sillas del banquillo en el siguiente tiempo muerto, poco antes de que el Real Madrid terminase de cerrar la contienda a su favor con un tiro libre de Gabriel Deck.

- Ficha técnica:

95 - Real Madrid (24+25+21+25): Campazzo (7), Abalde (4), Okeke (9), Hezonja (6), Tavares (16), -cinco inicial-, Maledon (21), Llull (2), Lyles (14), Deck (8), Garuba (6), Krämer (-), Len (2).

90 - París Basketball (21+29+24+16): Hifi (11), Morgan (3), M'Baye (10), Stevens (11), Faye (4) -cinco inicial-, Cavaliere (3), Herrera (12), Rhoden (19), Dokossi (3), Ouattara (14).

Árbitros: Sreten Radovic (Croacia), Sergio Silva (Portugal) y Stefan Calic (Serbia). Sin eliminados.

Incidencias: partido de la jornada 17 de la Euroliga disputado en el Movistar Arena de Madrid ante 7.923 espectadores. Theo Maledon anotó el punto un millón en la historia del torneo. EFE

cmg/jl

(FOTO)