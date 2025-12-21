×
El dominicano Chris Duarte (Unicaja), Mejor Jugador de la undécima jornada

Sumó cuatro asistencias, capturó tres rebotes y forzó siete faltas

    Expandir imagen
    El dominicano Chris Duarte (Unicaja), Mejor Jugador de la undécima jornada
    El base dominicano del Unicaja Chris Duarte (d) en acción ante el alero francés del Baskonia Clement Frisch (i) este domingo, durante la jornada 11 de la Liga Endesa de baloncesto que el Unicaja y el Baskonia disputan en el Palacio de Deportes José María Martín Carpena de Málaga. (EFE/ JORGE ZAPATA)

    Chris Duarte, internacional dominicano del Unicaja Málaga, ha sido elegido Mejor Jugador (MVP) de la undécima jornada de la Liga Endesa, un reconocimiento que recibe por primera vez en su carrera en la que es su primera temporada en España.

    Pese a la derrota en casa frente al Baskonia (90-93), Duarte fue la gran estrella del equipo andaluz, confirmando así su progresión en las últimas jornadas.

    • El alero dominicano finalizó con 23 puntos en apenas 22 minutos y 29 segundos sobre el parqué, a más de un punto por minuto, con 6/6 en tiros libres, 4/4 en lanzamientos de dos y 3/6 en triples.
    Una buena valoración

    Además, el jugador nacido en Puerto Plata sumó cuatro asistencias, capturó tres rebotes y forzó siete faltas, para un total de 31 créditos de valoración que le sirven para ser elegido, por primera vez en su carrera en Liga Endesa, de Jugador de la Jornada. EFE

