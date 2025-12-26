Anthony Davis se perderá varios partidos por una lesión en la ingle

Anthony Davis toma un disparo al canasto ante la defensa de Draymond Green en la jornada de dia de Navidad ( AFP )

Anthony Davis, jugador de los Dallas Mavericks, se perderá varios partidos por una lesión en la ingle que le forzó a retirarse el jueves durante el juego que perdió su equipo ante los Golden State Warriors en San Francisco.

Davis fue examinado este viernes y sufre una "leve distensión en la ingle", informó la cadena ESPN, que apunta que su caso será evaluado a diario.

Se ha perdido decenas de partidos

El ala-pívot, de 32 años, tiene un largo historial de lesiones que le han hecho perderse decenas de encuentros a lo largo de su carrera.

Al inicio de esta temporada se perdió catorce partidos por un problema en su gemelo, y el año pasado se lesionó poco después de llegar a Dallas en el traspaso que envió a Luka Doncic a Los Angeles Lakers.

Davis promedia 20,5 puntos y 10,9 rebotes por noche en los 16 encuentros que ha disputado esta campaña. Esta cifra de anotación es la menor desde su primer año en la NBA.

Los Mavericks (12-20) no están viviendo una temporada cómoda, aunque se encuentran a un partido de distancia del 'play-in' en la Conferencia Oeste. El número 1 del último 'draft'.

Cooper Flagg, está tomando progresivamente las riendas de la franquicia texana. EFE

hbc/hbr