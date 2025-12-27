Los Pistons caen en Utah, otra remontada de los Celtics y los Suns ganan con Booker

Jaylen Brown lideró la victoria de los Celtics ante los Pacers. ( X / THEDUNKCENTRAL )

Los Detroit Pistons cayeron derrotados este viernes en Salt Lake City, mientras que los Boston Celtics consiguieron su segunda remontada de la semana ante los Indiana Pacers y los Phoenix Suns se impusieron en el primero de dos partidos en 24 horas frente a los New Orleans Pelicans.

Keyonte George y Lauri Markkanen, con 31 y 30 puntos, lideraron el sorprendente triunfo de los Utah Jazz (11-19) por 131-129 ante los Pistons (24-7), líderes de la Conferencia Este.

Los Jazz se mostraron duros en defensa y llegaron a aventajar a Detroit de 15 puntos en el tercer cuarto.

Poco a poco, los Pistons fueron limando esa ventaja hasta empatar a 129 el partido a 18 segundos del final con dos tiros libres de Cade Cunningham. Keyonte George tomó los galones y se jugó un flotador a dos segundos para el triunfo de Utah.

Cunningham tuvo la última oportunidad, pero su triple forzado ni siquiera tocó canasta. Aún así, la estrella de los Pistons terminó el partido con 29 puntos y 17 asistencias.

Tras un gran inicio de temporada, los Pistons empiezan a sentir el aliento en la nuca de los New York Knicks (21-9).

Abonados a remontar

Los Celtics (19-11) vencieron a los Pacers (6-25) por 122-140 tras levantar una diferencia de 15 puntos en contra, la segunda remontada de la semana contra el equipo de Rick Carlisle.

El lunes, los Celtics les remontaron 20 puntos en contra en el TD Garden. Hoy levantaron 15 en el Gainbridge Fieldhouse.

Jaylen Brown terminó con 30 puntos y 4 robos, mientras que Payton Pritchard brilló con 29 puntos, 9 rebotes y 5 asistencias. Sam Hauser contribuyó con 23 puntos, Derrick White con 21 y Luka Garza con 15.

El 'rookie' español Hugo González, con muchos minutos y un gran impacto en los últimos tres partidos de los Celtics, tan solo disputó 12 minutos y 23 segundos en Indianápolis, con un rebote y una asistencia.

Sin el lesionado Tyrese Haliburton, Indiana se está arrastrando tras haber acariciado el anillo el curso pasado.

Uno de dos para Phoenix

Los Suns (17-14) se apuntaron por 108-115 el primero de dos duelos en 24 horas que disputarán contra los Pelicans (8-24) en Nueva Orleans.

Devin Booker lideró a los Suns con 30 puntos, 9 rebotes y 5 asistencias, mientras que Mark Williams firmó un doble-doble con 24 puntos y 13 rebotes.

Los Suns iban tres abajo (100-97) a cinco minutos del final, pero cerraron el partido con un parcial de 8-18 para apuntarse el triunfo.

Los Pelicans dilapidaron el partido desde la línea de tiro libre, con un pobrísimo 25 de 42 (59,5 %). Zion Williamson terminó con 20 puntos, y Jordan Poole y Trey Murphy aportaron 19 cada uno.

Además de estos partidos, los Charlotte Hornets ganaron en Orlando por 105-120 a los Magic y los Washington Wizards vencieron por 138-117 a los Toronto Raptors en su mejor triunfo de la temporada.

Los Memphis Grizzlies derrotaron a los Milwaukee Bucks por 125-104 y los Miami Heat ganaron en Atlanta por 111-126 a los Hawks.

Finalmente, los Chicago Bulls vencieron 109-102 a los Philadelphia 76ers y los Portland Trail Brazers cayeron 103-119 ante los Clippers de Los Ángeles.