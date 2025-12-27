Los Lakers pierden a Austin Reaves al menos cuatro semanas por lesión en la pantorrilla

El escolta Austin Reaves estará de baja al menos cuatro semanas por una distensión en la pantorrilla, lo que agrava los problemas que arrastran Los Angeles Lakers, según informó este viernes ESPN.

Reaves fue titular en el partido de este jueves entre los Lakers y los Houston Rockets, pero no volvió a la cancha después del descanso. Los Rockets ganaron 96-119, en uno de los partidos de la tradicional jornada navideña de la NBA.

El escolta se sometió este viernes a una resonancia magnética, que reveló una distensión de grado dos en el mayor de los músculos de la pantorrilla izquierda, de acuerdo a la cadena estadounidense.

Ha estado lesionado

El partido contra los Rockets era el segundo que disputaba Reaves después de haberse perdido los tres anteriores precisamente por molestias en su pantorrilla izquierda.

Reaves ha sido una pieza clave de los Lakers, sobre todo durante la ausencia de LeBron James a inicio de temporada, con un promedio de 26,6 puntos, 6,3 asistencias y 5,2 rebotes por partido.

Su baja supone un problema para el entrenador de los Lakers, JJ Redick, que tras la derrota de anoche ante los Rockets -tercera consecutiva- estalló contra su vestuario.

"Ahora mismo no nos importa lo suficiente, y eso es lo que más molesta. No nos importa lo suficiente para hacer lo que hay que hacer ni para comportarnos como profesionales", afirmó Redick en rueda de prensa.

"Las dos palabras del día eran esfuerzo y ejecución. Cuando hemos hecho bien ambas cosas, hemos sido un buen equipo. Cuando no, somos un equipo terrible. Y esta noche fuimos un equipo terrible. Y eso empezó, la verdad, desde el primer minuto", siguió el técnico.

"Es una cuestión de elegir. Y demasiadas veces tenemos jugadores que no quieren tomar esa decisión. Y es bastante consistente quiénes son esos jugadores", añadió Redick, que avisó que el entrenamiento programado para este sábado va a ser "incómodo". EFE

