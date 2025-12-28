Badio y Pradilla despiertan a tiempo al Valencia ante un exigente Andorra

Jean Montero ataca el aro en el partido del Valencia Basket ante el Andorra Morabanc ( EFE )

El Valencia Basket se impuso por 84-79 al Morabanc Andorra este domingo en el Roig Arena con Brancou Badio, que logró 22 puntos, y Jaime Pradilla, que aportó 12, como principales protagonistas de un equipo ´taronja´ que llegó a tener una desventaja de 17 en el tercer cuarto.

El Morabanc Andorra saltó más incisivo y aprovechando la altura de sus pívots encontró pronto tiros cómodos tanto dentro como fuera de la pintura.

Con 5 puntos de Stan Okoye y la irrupción de Rubén Guerrero y Kyle Kuric, el Andorra tejió un parcial de salida de 4-12 en cinco minutos ante un desacertado Valencia Basket.

Las rotaciones le dieron otro aire a un conjunto local, que llegó a acumular un 0 de 11 en triples.

Con esa carta de tiro decidió atacar la pintura con el impulso de Jaime Pradilla para encontrar una fuente de anotación hasta firmar un parcial final de 8-0 que selló Brancou Badio con una canasta de mérito casi sobre la bocina (18-16, min.10).

El parcial final no impacientó al Andorra ni mejoró el acierto del Valencia. El conjunto andorrano continuó castigando con buenos lanzamientos, como los triples de Shannon Evans o de Kostas Kostadinov, y el valenciano siguió fallando los tiros de tres y sufriendo para anotar ante una defensa rival asfixiante (25-26, min.15).

El trabajo atrás aumentó la confianza de un Andorra que conseguía frenar los intentos de Badio de reactivar a su equipo. De hecho, la inspiración anotadora de Kuric y Best terminó de lanzar al Andorra.

Entre los dos anotaron todos los puntos de un parcial final de 2-17 que desesperó a un Valencia Basket errático y con un 3 de 21 en triples al descanso (32-45, min.20).

El paso por vestuarios despertó al Valencia Basket, que se agarró a su crecimiento defensivo y a Badio, el más acertado desde el triple, para creer en la remontada y para recortar distancias ante un Andorra que empezó a sufrir para anotar y que vivía de la renta de su gran primera parte y de los puntos de Pons cerca del aro (44-53, min.25).

El Valencia Basket confirmó su reacción con un parcial de 8-0 aderezado por dos transiciones rápidas que aprovecharon Darius Thompson y Xabi López-Arostegui para anotar a placer y para apretar el marcador a solo dos puntos.

La necesidad del tiempo muerto fue para Joan Plaza, que veía cómo su equipo superaba los cuatro minutos sin anotar. Dos tiros libres de Kostadinov y una canasta de Evans le dieron algo de aire, pero el guion ya era muy diferente de cara a los definitivos diez minutos (53-57, min.30).

Con una marcha más, el Valencia Basket solo necesitó un minuto para recuperar el mando del partido, algo que no hacía desde el segundo cuarto. Un robo de Pradilla y su posterior mate confirmaron una reacción que se extendió hasta el 11-2 de parcial de salida que dejó otro mate, esta vez de Jean Montero, para encontrar una ventaja de 5 puntos, la máxima hasta el momento (64-59, min.33).

Lejos de amedrentarse, el Morabanc Andorra frenó el primer arreón con 5 puntos consecutivos de Kuric, pero su problema ya estaba en la defensa.

El Valencia Basket anotaba con más fluidez y con sus segundas oportunidades convirtiendo el partido en un intercambio de golpes que le beneficiaba y que a la vez aumentaba la confianza de los jugadores ´taronjas´.

A pesar de los esfuerzos de Evans, con otros 5 puntos seguidos, al Valencia Basket ya le acompañaba hasta la suerte. Al Andorra se le salieron dos triples prácticamente de dentro del aro y Badio se encargó de hundir las esperanzas de Evans con un tapón cuando el ´extaronja´ atacó la canasta tras el robo.

Por si fuera poco, el propio Badio anotó un triple que le dio la máxima ventaja a su equipo ya en los últimos segundos (83-76, min. 39). El Andorra peleó hasta el final con Kostadinov como principal vía anotadora, pero la diferencia ya fue insalvable y la victoria se quedó en el Roig Arena.

- Ficha técnica:

84.- Valencia Basket (18+14+21+31): Montero (10), Badio (22), Taylor (9), Costello (6), Sako (2) -cinco titular- Sima (-), Nogués (-), Thompson (6), Moore (9), López-Arostegui (5), Pradilla (12), Reuvers (3).

79.- Morabanc Andorra (16+29+12+22): Evans (12), Best (10), Okoye (10), Pons (4), Pustovyi (6), -cinco titular- Guerrero (6), Kuric (19), Kostadinov (10), Ortega (-), Ganal (-), Luz (2), Udeze (-).

Árbitros: Arnau Padrós, Javier Torres y Andrés Fernández. Sin eliminados

Incidencias: partido correspondiente a la duodécima jornada disputado en el pabellón Roig Arena de València ante 10.292 espectadores. EFE

1012220

cma sm/ism