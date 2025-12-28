La Jornada 12 bate récord histórico de asistencia en Liga española con 72.968 espectadores

Facundo Campazzo del Real Madrid, porta el balón en el partido ante el Unicaja en la Liga Endesa. ( EFE )

La Jornada 12 de la Liga Endesa, que se disputa este fin de semana, ha batido el récord de asistencia acumulada en la historia de la competición con un total de 72.968 espectadores en los nueve partidos programados, lo que supone un promedio de 8.107,6 por encuentro, informó la ACB.

Hasta ahora, el récord histórico acumulado se mantenía desde la temporada 2011-12, cuando en la Jornada 34 se logró reunir a un total de 71.360 espectadores.

La de mejor promedio

En el promedio por partido, el récord pertenece a la jornada 15 de la temporada 2008-09, con 8.505, aunque entonces había un partido menos por jornada. EFE

