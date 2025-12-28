×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Liga Endesa
Liga Endesa

La Jornada 12 bate récord histórico de asistencia en Liga española con 72.968 espectadores

La mejor asistencia fue en la temporada 2011-12

    Expandir imagen
    La Jornada 12 bate récord histórico de asistencia en Liga española con 72.968 espectadores
    Facundo Campazzo del Real Madrid, porta el balón en el partido ante el Unicaja en la Liga Endesa. (EFE)

    La Jornada 12 de la Liga Endesa, que se disputa este fin de semana, ha batido el récord de asistencia acumulada en la historia de la competición con un total de 72.968 espectadores en los nueve partidos programados, lo que supone un promedio de 8.107,6 por encuentro, informó la ACB. 

    Hasta ahora, el récord histórico acumulado se mantenía desde la temporada 2011-12, cuando en la Jornada 34 se logró reunir a un total de 71.360 espectadores.

    RELACIONADAS

    La de mejor promedio

    • En el promedio por partido, el récord pertenece a la jornada 15 de la temporada 2008-09, con 8.505, aunque entonces había un partido menos por jornada. EFE

    asc

    TEMAS -

      Fehaciente, fidedigno y fácil. Agencia de noticias multimedia en español. 