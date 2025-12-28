Willy Hernangómez lidera un trabajado triunfo del Barça en Miribilla

Willy Hernangómez busca el balón en el partido de este domingo del Barcelona en la Liga Endesa. ( EFE )

Willy Hernangómez lideró un trabajado triunfo del Barça en Miribilla ante un buen Surne Bilbao (66-71) que le permite acercarse a la cuarta plaza de la tabla que cierra los cabezas de serie de la Copa del Rey y le quitó al conjunto vasco la condición de invicto en liga en el Bilbao Arena.

Willy (19 puntos, 7 rebotes, 2 tapones y 26 de valoración) tuvo como principales aliados en la victoria azulgrana a Tomas Satoransky (16, 4/5 T3, 6 asistencias y 17), en lo estadístico y los estadounidenses s Myles Cale, Marcus Norris y Kevin Punter cuando se decidió el encuentro.

Por el Surne Bilbao, al que se le escapa el deseo explicitado esta temporada de estar en la Copa, el mejor fue el joven Bassala Bagayoko (14, 7 rebotes y 20), el máximo exponente de la entrega que mostró todo su equipo.

Este triunfo deja al Barça (8-4 en el balance de victorias-derrotas) quinto en la tabla y a solo tres puntos en el diferencial con el La Laguna Tenerife, cuarto, mientras que a los 'hombres de negro' se les va ya la Copa a un mínimo de dos victorias y dos puestos (décimo con 5-7) a falta de cinco jornadas para que se conozcan los ocho participantes.

Justo antes de comenzar el encuentro se supo que otra baja importante en el Barça, la de Jan Vesely, se unía a las ya conocidas de Will Clyburn y Tornike Shengelia. Tres piezas básicas en el equipo de Xavi Pascual.

El Surne, por su parte, arrancó sin Amar Sylla, baja por un esguince de tobillo, ya que los virus que mermaron a la plantilla durante la semana no impidieron jugar a ninguno más.

Los locales avisaron de sus intenciones con un 5-0 en el primer minuto que, no obstante, fue rápidamente respondido por Satoransky con tres triples consecutivos que pusieron por delante (5-9) a los visitantes hasta que repitió esa tremenda racha Jaworski tras dos canastas de Willy Hernangómez (17-13).

Satoransky logró cuatro triples

Satoransky anotó un cuarto triple (17-16) pero un 8-0 liderado por el joven Bagayoko dio una buena ventaja a los de Jaume Ponsarnau al final del primer cuarto (25-16).

Un 0-4 azulgrana (25-20), contestado de inmediato por los de negro (29-20), abrió un segundo cuarto en el que la defensa visitante y cierto desacierto propio lastró al equipo vizcaíno y permitió al Barça remontar con un 0-11 en tres minutos (29-31).

De ahí al descanso mucha igualdad y un marcador a mitad de choque que dejaba todo abierto para la segunda mitad (33-34), aunque dejando claro que el choque iba más por donde querían los barcelonistas (8-18 de parcial en el segundo cuarto).

Se confirmaron la dinámica y las sensaciones a vuelta de vestuarios con un parcial de 13-15 de parcial en el tercer cuarto. Aún así el Surne seguías vivo y hasta se puso por delante con cuatro tiros libres seguidos de Frey (45-44).

Pero apareció Cale en el partido y con dos canastones y cinco puntos dio tres puntos de ventaja al Barça de cara al último cuarto (46-49).

A Cale se unieron sus compatriotas para doblegar en el último cuarto a un Surne Bilbao que no se dio nunca por vencido, que llegó con el partido empatado a seis minutos del final (56-56) y que recortó un 60-68 a dos minutos del final hasta a un 65-68 que le dio vida a 27 segundos del final.

Siguieron peleando los de Ponsarnau pero no pudieron mantener su invicto liguero en Miribilla ante un Barça que con Xavi Pascual, incluso a pesar de las bajas es un equipo muy sólido. Pero porfiaron y porfiaron e hicieron eternos los últimos segundos de un partido que se cerró con el resultado de 66-71.

- Ficha técnica:

66 - Surne Bilbao (25+8+13+20): Pantzar (6), Normantas (5), Hilliard (2), Petrasek (8) y Hlinason (7) -cinco inicial-; Frey (8), Jaworski (13), Lazarevic, Krampelj (3) y Bagayoko (14).

71 - Barça (16+18+15+22): Satoransky (16), Punter (7), Cale (9), Norris (8) y Willy Hernangómez (19) -cinco inicial-; Laprovittola (3), Juani Marcos, Brizuela, Parra (5), Fall (4) y Keita.

Árbitros: Fernando Calatrava, Jorge Martínez y Carlos Merino. Sin eliminados.

Incidencias: Partido de la jornada 12 de la Liga Endesa disputado en un Bilbao Arena de Miribilla prácticamente lleno ante 9.734 espectadores. Dato oficial. EFE

