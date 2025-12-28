El Real Madrid resiste al Unicaja y cierra un inmaculado 2025 como local en liga

Andrés Feliz marcó siete punto en el triunfo del Real Madrid ante el Unicaja ( EFE )

El Real Madrid logró que nadie se haya marchado con la victoria del Movistar Arena en liga en el 2025, negándole también ese privilegio al Unicaja de Málaga, que le puso en serios apuros durante la primera mitad pero que acabó claudicando en la segunda ante la sobresaliente mejora defensiva del conjunto blanco.

Afrontaba el anfitrión el duelo no solo con la posibilidad de cerrar el año natural invicto en su feudo en España sino además con la de dar continuidad a una racha de triunfos como local que es histórica en la competición desde hace algunas jornadas.

Sin embargo enfrente estaba el equipo que más disgustos le ha dado en el panorama nacional en épocas recientes; el mismo que, por poner algunos ejemplos, le había arrebatado la última Copa del Rey, la penúltima Supercopa y el único junto al Baskonia que había sido capaz de ganarle en liga desde el pasado 1 de enero.

La osadía del conjunto malagueño, su capacidad para mirarle sin miedo a los ojos y para competir en cualquiera que sean las circunstancias del partido, es algo que incomoda al Real Madrid, que le exige un extra de concentración, que le prohíbe tener algunos de esos 'bajones' que de manera puntual le sobrevienen durante los partidos y que a veces le cuestan los triunfos en Europa.

Conscientes de ello, empezaron bien los de Sergio Scariolo; con Mario Hezonja y Sergio Llull como estiletes para anotar entre ambos 12 de los primeros 14 puntos de los suyos en un tramo de dominio.

Pese a ello los réditos de esa superioridad no eran suficientes como para distanciarse de un contrario que aguantó el tirón y terminó por dar una estocada con ocho puntos sin réplica de Killian Tillie entre cuartos.

Fue el encendido de motores para el despegue de los visitantes, que se mantuvieron en el entorno de los seis de renta favorable hasta que dieron un nuevo tirón con un parcial de 0-7 manufacturado en exclusiva por Emir Sulejmanovic.

Fueron los mejores instantes de los de verde y los peores del bando madridista, que en la adversidad logró no venirse abajo del todo e incluso llegar a los vestuarios mejor de lo que por momentos cabía esperar (46-54, m.20).

Lo más positivo para los locales es que tenían claro dónde estaba su punto débil, en la actitud defensiva. Un 'debe', cuyo síntoma más claro era el haber encajado 54 puntos en la primera mitad, con solución para un equipo que cuando ofrece su mejor versión atrás resulta muy difícil de doblegar.

Por ello, y aunque tardaron cuatro minutos en los que encajaron un 2-8 que les dejó catorce abajo, se afanaron en corregir el problema hasta que la remontada llegó de manera natural e incluso antes de lo previsto.

Desde ese momento y hasta la media hora solo encajaron cuatro puntos y lo que era un 48-62 tornó en un 71-66 en el que se notó la aportación de los siempre voluntariosos y vigorosos Alberto Abalde y Usman Garuba, soldados fiables a los que recurrir cuando peor pintan las cosas (71-66, m.30).

Lo más difícil para el Real Madrid estaba hecho, pero faltaba ponerle el broche en los diez minutos decisivos ante un Unicaja que lejos de venirse abajo mantuvo su versión amenazante, llegando incluso a ponerse a tres con una canasta de Tillie a falta de siete minutos para la conclusión.

Pero su desacierto desde el perímetro tras el descanso, y el exceso de faltas le fueron minando ante el empuje de un rival lanzado a por el triunfo.

En los tres siguientes solo anotaron Andrés Feliz y Abalde, cinco puntos entre ambos en una franja en la que ya la fortaleza en el aro propio era la que inclinaba la balanza.

Y ahí demostraron manejarse mejor los de casa, a quienes les valió con el trazo fino de Theo Maledon en ataque y la intensidad de Garuba para amarrar la victoria.

- Ficha técnica:

91 - Real Madrid (27+19+25+20): Campazzo (11), Llull (6), Procida (4), Hezonja (19), Tavares (7), -cinco inicial-, Maledon (15), Abalde (5), Deck (4), Garuba (13), Len (-), Feliz (7).

82 - Unicaja Málaga (30+24+12+16): Perry (11), Duarte (16), Barreiro (2), Webb III (-), Balcerowski (17) -quinteto inicial- Díaz (4), Tillie (12), Sulejmanovic (7), Kalinoski (-), Audige (6), Rubit (3), Tyson Pérez (4).

Árbitros: Jordi Aliaga, Francisco Araña y Esperanza Mendoza. Eliminaron por cinco faltas a Tavares (m.38).

Incidencias: partido de la jornada 12 de la Liga Endesa de baloncesto disputado en el Movistar Arena ante 9.783 espectadores. EFE

cmg/asc

(FOTO)