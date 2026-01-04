Chris Duarte encesta 11 puntos en derrota del Unicaja ante el Breogán

El alero del Unicaja Málaga Chris Duarte (i) intenta superar a Ludde Hakanson, del Joventut, durante el partido de Liga Endesa que enfrenta a Unicaja Málaga y Joventut de Badalona este martes en el Palacio de los Deportes José María Martín Carpena. ( EFE/ÁLVARO CABRERA )

Liderado por los balcánicos Mihajlo Andric (22 puntos, 6 triples 22 créditos de valoración) y Danko Brankovic (16 puntos, 11 rebotes y 29 créditos de valoración), el Río Breogán avasalló este sábado al Unicaja de Málaga (98-82) en un duelo que dominó a partir del segundo cuarto apoyándose en una notable defensa y un juego coral en ataque.

El dominicano Chris Duarte anotó 11 puntos para el Unicaja que se queda con récord de (8-11) en séptimo lugar de la tabla de posiciones, y necesita una o dos victorias más para asegurar su clasificación a la Copa del Rey, que se jugará el próximo mes de febrero en Valencia.

En el inicio del encuentro, Unicaja castigó a la defensa gallega con su acierto exterior. Cerró el primer cuarto con cinco triples y un 83 por ciento desde la línea de tres puntos. Empujado por el polaco Olek Balcerowski y el francés Killian Wiard Tillie, el equipo malagueño disfrutó de las primeras ventajas (10-15, 12-19, 19-25).

No obstante, la dirección del croata Dominik Mavra, la energía del danés Bakary Dibba en la pintura y una mayor intensidad defensiva reactivaron al Breogán, que volteó el electrónico con un parcial 11-2 que obligó a Ibon Navarro a parar el encuentro (30-27, min.12).

Su equipo tuvo un amago de reacción después de dos triples seguidos de Alberto Díaz, pero el Breogán, haciendo daño con el rebote ofensivo y jugando con mucho ritmo en ataque, se marchó al descanso mandando en el marcador (50-43).

Segunda mitad del partido

Otro arreón breoganista en el inicio del tercer asalto, en el que el letón Arturs Kurucs fue determinante con ocho de los diez puntos de su equipo, amenazó con romper el encuentro. El técnico del Unicaja pidió tiempo muerto (60-43), pero su rival, con un imperial Andric, disparó su renta hasta los 20 puntos (68-48, min.26).

Pero en el baloncesto actual esas amplias diferencias no suelen ser definitivas. El empeño del veterano Augustine Rubit y la inspiración de los exteriores verdes permitieron al Unicaja acercarse en el marcador tras un parcial 0-10 que no fue mayor porque Díaz y Chris Duarte fallaron dos triples liberados.

El Breogán se escapó nuevamente (75-60), pero un parcial 0-7 enmudeció el Pazo Provincial antes de que los colegiados castigaran las protestas de Ibon Navarro con una falta técnica y Andric, en dos ocasiones, y Mavra apagaran el incendio con tres triples consecutivos (85-69, min.35). Ibon Navarro pidió tiempo muerto, pero esta vez ya no hubo respuesta de los suyos.