El Real Madrid apunta hacia el penúltimo de la Euroliga para olvidar el clásico

El Real Madrid, décimo en la clasificación de la Euroliga con un balance de 11 victorias y 8 derrotas, visita este martes el LDLC Arena, casa del Asvel Villeurbanne, penúltimo con un balance negativo de 6-13, dispuesto a olvidar la derrota en el último encuentro de Liga Endesa ante el Barça.

Los blancos perdieron en el Movistar Arena ante su eterno rival, poniendo fin a una racha de 37 encuentros seguidos ganado como local en liga, y desean regresar a la senda del triunfo ante uno de los equipos más flojos de la competición, que ayer se despidió de la leyenda gala Nando De Colo, su hombre mejor valorado, que confirmó su fichaje por el vigente campeón europeo, el Fenerbahce de Estambul.

Scariolo en una semana complicada

Sergio Scariolo, técnico del Real Madrid, podría hacer rotaciones en otra exigente semana, marcada por la doble jornada continental, que continuará el jueves en casa y a puerta cerrada ante el Maccabi Tel Aviv, y finalizará el domingo con el partido de acb ante el Morabanc Andorra.

Con todos los jugadores disponibles, Scariolo anunció en la rueda de prensa posterior al clásico que debe dar un "respiro" al argentino Gabriel Deck, intervenido este verano en la cadera izquierda por una lesión en el labrum bajo, afectado por una "inactividad larga".

Así, el italiano Gabriele Procida, ausente en los dos últimos encuentros, o el alemán David Krämer, convocado ante el Barça pero no ante el Dubái Basketball la semana pasada, podrían entrar en la lista.

En el anterior encuentro entre ambos conjuntos, perteneciente a la tercera jornada de la Euroliga en octubre de 2025, el Madrid venció ante su público por 85-72, con Chuma Okeke, fuera en el partido del domingo ante el Barça, como jugador más destacado con 25 de valoración.

A pesar de no poder contar con De Colo, los franceses sí lo harán con el exmadridista Thomas Heurtel, máximo asistente del equipo con 4,4 pases por partido en la competición. EFE

pml/apa