El Real Madrid-Maccabi Tel Aviv de Euroliga del jueves se disputará a puerta cerrada

El partido de la Euroliga de baloncesto que enfrentará al Real Madrid-Maccabi Tel Aviv en el Movistar Arena el jueves 8 de enero, declarado de alto riesgo, se disputará a puerta cerrada "por motivos de seguridad" y siguiendo la recomendación de la Policía Nacional.

Así lo ha anunciado este lunes ante los medios el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, tras mantener una reunión a la que han acudido responsables de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana, la Brigada Provincial de Información, la UIP, la Policía Municipal de Madrid, el SAMUR, Bomberos y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid y seguridad del Real Madrid y del Movistar Arena.

Martín ha confirmado asimismo que se han comunicado "diversas concentraciones" de rechazo a Israel y apoyo a Palestina en el entorno del Movistar Arena en la tarde del jueves y que, para garantizar tanto el desarrollo del partido como el "derecho a manifestación", habrá un "importante despliegue" por parte de la Policía Nacional, equivalente al de un partido de fútbol de alto riesgo.

El operativo será "muy importante" e incluirá a la UIP, medios aéreos, guías caninos y "todos los recursos de la Policía Nacional" que sean precisos.

En una nota, la Delegación del Gobierno ha precisado que se activará un dispositivo reforzado, con una zona de seguridad ampliada y con vallado perimetral en la zona del estadio, cortes de tráfico en la zona y en los accesos al párking del Movistar Arena.

Por parte de Policía Nacional se movilizarán alrededor de 400 efectivos, a los que se sumarán componentes de la Policía Municipal de Madrid, que darán apoyo en tareas de regulación y cortes de tráfico, de seguridad del propio Club y del estadio, Bomberos y de SAMUR-Protección Civil.

El delegado del Gobierno ha querido agradecer la "disposición" y la "responsabilidad" de las partes implicadas para alcanzar esta decisión.

Al atender la recomendación de la Policía Nacional, el Real Madrid sigue la estela de los otros clubes que han disputado partidos de competición continental contra equipos israelíes esta temporada, que se han producido siempre a puerta cerrada.

El propio Maccabi Tel Aviv jugará sin público este martes contra el FC Barcelona, en el Palau Blaugrana.

Previamente, se disputaron a puerta cerrada los encuentros La Laguna Tenerife-Bnei Herzliya (Basketball Champions League, 14 de octubre); Valencia-Hapoel Tel Aviv (Euroliga, 15 de octubre); Baxi Manresa-Hapoel Jerusalén (Eurocup, 15 de octubre); y Joventut Badalona-Hapoel Holon (Basketball Champions League, 19 de noviembre).

Fuera de España hay distintos criterios a la hora de recibir a los equipos israelíes, pero, al menos en lo que a la Euroliga respecta, la mayoría están organizando sus partidos con público en las gradas.

En las últimas dos semanas, sin ir más lejos, el Maccabi Tel Aviv ha jugado ante aforos completos en Múnich (Alemania) y Belgrado.

El Real Madrid también tiene previsto recibir al Hapoel Tel Aviv el próximo 24 de marzo.

Devolución del importe de las entradas

En un comunicado, el Real Madrid ha explicado que el importe de las entradas que se hayan adquirido para este partido será devuelto de manera inmediata y automática, sin que deba ser reclamado por el comprador.

En el caso de los abonos regulares, el importe correspondiente se compensará en la renovación de la próxima temporada.

Más de 250 entidades, en contra del partido

Este mismo lunes, más de 250 organizaciones sociales han reclamado en un manifiesto unitario la suspensión del partido entre el Real Madrid y el Maccabi Tel Aviv, alegando que "supone un uso del deporte como instrumento de blanqueamiento" de la "política sostenida de ocupación, apartheid y exterminio" ejercida por Israel sobre Palestina.

El comunicado cuenta con el apoyo de organizaciones como Ecologistas en Acción y la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM); sindicatos como CCOO, UGT o CGT; y partidos de la izquierda política como Más Madrid, Podemos, Izquierda Unida o el Partido Comunista de España. EFE

