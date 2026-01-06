El Barça cumple ante el Maccabi en un Palau desierto

El ala pivot del Barça, Joel Parra (i), con el balón ante el jugador del Maccabi, John Dibartolomeo, durante la jornada 20 de la Euroliga que disputan hoy martes Barça y Maccabi Tel Aviv en el Palau Blaugrana de Barcelona. ( EFE/ ALEJANDRO GARCÍA )

El Barça cortó este martes una racha de dos derrotas en la Euroliga al imponerse al Maccabi Rapyad Tel Aviv (93-83) en un Palau Blaugrana vacío, ya que el partido se disputó a puerta cerrada para garantizar su correcto desarrollo.

El conjunto azulgrana rentabilizó un primer cuarto excelso que acabó con un parcial de 32-19 y pese a los arreones del cuadro hebreo, liderado por Tamir Blatt (17 puntos), por amenazar la victoria, se mantuvo firme, liderado por el ala-pívot Tornike Shengelia, con 22 puntos, y el base Nicolás Laprovittola, con 14 unidades.

De este modo, el cuadro catalán se apuntó su decimotercer triunfo en Europa para mantenerse en el grupo delantero de la máxima competición continental.

Ante un Palau Blaugrana desangelado, con una estampa más propia de la pospandemia que de la actualidad, a Norris poco pareció importarle la ausencia de ruido.

El estadounidense no necesitó el abrigo de la afición para tomar el mando del ataque, firmar once puntos en cuatro minutos y situar al Barça por delante (15-9, min. 4).

El conjunto catalán, crecido tras romper ante el Real Madrid una racha de nueve derrotas consecutivas, fue ensanchando la renta con el paso de los minutos. Vesely, de vuelta tras cuatro partidos, y un Laprovittola letal desde el perímetro lideraron una ofensiva arrolladora que cerró el primer cuarto con una brecha significativa (32-19).

Con una marcha más y una defensa implacable, el Barça controlaba el partido a su antojo.

Un parcial de 12-1, que le permitió alcanzar la máxima diferencia (44-20, min. 14), reflejaba a la perfección lo que sucedía sobre el parquet: Hernangómez imponía su ley en la pintura, mientras Norris y Shengelia rompían la frágil defensa del cuadro israelí.

Pero entonces emergió el Maccabi, o mejor dicho Blatt (12 puntos al descanso), que sacó a relucir el orgullo visitante y aprovechó la relajación azulgrana en los balances defensivos para recortar distancias (51-36, min. 17).

Ni un tiempo muerto de Pascual detuvo la reacción visitante: lo que llegó a ser un +24 se redujo a +12 al descanso (56-44).

Tras el paso por vestuarios, Blatt rebajó la barrera de los diez puntos de ventaja (56-47, min.21). Entonces, irrumpió en escena Punter. El escolta tomó las riendas con dos triples consecutivos, disipando la amenaza en el marcador y dando un nuevo impulso a los locales, que estiraron nuevamente la diferencia (69-51, min.25).

El tercer cuarto se mantuvo en esas cotas, con el Maccabi intentando acercarse y el equipo local respondiendo con un nuevo protagonista en cada embestida. Primero fue Punter, luego Shengelia con seis puntos consecutivos, y finalmente Laprovittola cerró la ofensiva para entrar con el partido controlado al último cuarto (77-63).

El cuadro hebreo no tiró la toalla. Con dos tiros libres que convirtió Rayman, el Maccabi se metió suspense a siete minutos del final (77-70). Pero una acción defensiva de Shengelia que forzó falta en ataque y un triple de Cale, muy celebrado, enfriaron la reacción visitante (82-72, min. 35).

Al Barça le costó dar continuidad a ese impulso, pero cuando volvió a aplicarse en defensa como al inicio, aseguró el partido. Un triple lejano de Laprovittola y un robo de Vesely enterraron las últimas esperanzas del Maccabi (89-78) y el conjunto azulgrana estiró los ataques para cerrar el definitivo 93-83 que supone su decimotercera victoria en Europa.

Ficha técnica:

93 - Barça (32+24+21+16): Satoransky (9), Punter (12), Cale (6), Norris (11), Hernángomez (10), -cinco inicial-, Marcos (3), Vesely (2), Shengelia (22), Laprovittola (14), Fall (-), Keita (-) y Parra (4).

83 - Maccabi Rapyd Tel Aviv (19+25+19+20): Blatt (17), Lundberg (14), Hoard (15), Brisset (6), Sorkin (8), -cinco inicial-, Clark III (2), Santos (10), Lavi (-), Rayman (4), Dibartolomeo (-), Dowtin Jr (-) y Leaf (7).

Árbitros: Milan Nedovic (ESL), Jakub Zamojski (POL) y Stefan Calic (SRB). Señalaron falta técnica al entrenador Oded Kattash (min.16) por parte del Maccabi Rapyd Tel Aviv. Sin eliminados.

Incidencias: partido de la vigésima jornada de la Euroliga disputado en el Palau Blaugrana (Barcelona) a puerta cerrada. EFE

