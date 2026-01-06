Jean Montero anota 25 puntos para liderar el triunfo de Valencia

Jean Montero fue el héroe del triunfo de Valencia Basket en la Euroliga este martes 6 de enero 2026 ( FUENTE EXTERNA )

Una completa actuación del dominicano Jean Montero, que sumó 25 puntos pero también cuatro robos, otras tantas asistencias y tres rebotes, lideró este martes a un vibrante Valencia Basket para ganar en la histórica Sala Pionir al Estrella Roja 106-89 y consolidarse en lo más alto de la clasificación de la Euroliga, cuyo liderato defendía por primera vez en su historia.

Intenso y con una buena lectura defensiva, aguantó la salida de los locales y abrió brecha en el segundo cuarto ya de la mano de Montero pero también de Braxton Key.

Tras el descanso un vendaval de Jordan Nwora le puso contra las cuerdas pero la aparición de Brancou Badio y del dominicano le permitió superar el peor momento para después con Omari Moore reabrir definitivamente su renta.

Arrancaron ambos equipos agresivos en defensa y obligando a su rival a anotar de lejos para mantener el ritmo. Pero el Valencia anotó más veces de la mano de Badio, Kam Taylor y Moore y eso le dio la iniciativa en el marcador.

La aparición de Montero como generador, anotador e incluso defensor disparó al Valencia, en el que, también saliendo desde el banquillo Key aportó trabajo y buena lectura en los dos lados de la pista.

El Estrella Roja vio como dos faltas rápidas de Codi Miller-Mcintyre condicionaban su rotación y no encontró en el banquillo jugadores que mantuvieran su ritmo anotador con la tímida excepción de Yago Dos Santos. En los últimos cuatro minutos del primer cuarto el Valencia le endosó un parcial de 4-15 (20-34, m.10).

En el cambio de cuarto, Sasa Obradovic apretó las clavijas a su equipo, que subió la intensidad y la línea de presión para tratar de ahogar la generación y lo logró.

El Valencia aguantó el tipo. Siguió firme en defensa, recuperó a Montero y encontró la ayuda de su ex Nikola Kalinic, que encadenó dos faltas y una técnica y le permitió sumar desde la línea de tiros libres.

Rápido al corte, Montero se vino arriba y silenció la Sala Pionir con un nuevo triple que acabó de sepultar la reacción local. Además, el control del rebote en las dos canastas le permitió llegar al descanso con su renta bordeando los veinte puntos (37-54, m.20).

El descanso transformó la confianza del Estrella Roja, que liderado por Nwora y Moneke le endosó un 9-0 en apenas un minuto y obligó a Pedro Martínez a pedir un tiempo muerto.

Un triple de Badio sacó del KO al Valencia cuando su ventaja se había quedado ya en unos escasos cuatro puntos y entre él y Montero enfriaron de nuevo a su rival y a su gente con la renta estabilizada en la decena de puntos.

Pero, incapaz de frenar el despertar de Nwora, el Valencia ya no volvió a estar tranquilo. El estadounidense entró en 'trance' como ejecutor. Anotó 17 puntos en ocho minutos y se fue al banquillo con los primeros signos de agotamiento.

Moore aprovechó su salida para volver a estirar su renta a la espera del siguiente arreón serbio (64-77, m.30).

Un triple de ocho metros de Darius Thompson sobre la bocina de posesión abrió el último parcial y Sasa Obradovic se vio obligado a recuperar a Nwora pero ahora ya el tiempo era mucho menos y su escudero Moneke estaba con la lengua fuera.

Pese al maquillaje de Moller-Mcintyre o de Jared Butler, el partido estaba decidido y el Valencia pasó de los cientos puntos mientras una silenciada Sala Pionir se vaciaba antes de tiempo para ganar su quinto encuentro entre la Euroliga y la acb en los últimos diez días.

Ficha técnica:

89.- Estrella Roja (20+17+27+25): Miller-Mcyntre (13), Butler (16), Kalinic (5), Moneke (15), Montejunas (4) -cinco titular- Graham (-), Davidovac (-), Dobric (-), Izundu (4), Nwora (22), Ojeleye (4) y Dos Santos (6).

106.- Valencia Basket (34+20+23+29): Thompson (8), Badio (15), Taylor (13), Pradilla (9), Sako (2) -cinco titular- Reuvers (6), De Larrea (-), López-Arostegui (3), Key (10), Montero (25), Moore (15) y Costello (-).

Árbitros: Difallah (FRA), Pastusiak (POL) y Udyanskyy (GB). Sin eliminados.

Incidencias: partido correspondiente a la vigésima jornada de la fase regular de la Euroliga disputado en el Aleksandar Nikolic Hall de Belgrado ante unos siete mil espectadores. EFE.

