LeBron James a un partido de quedar fuera de ser elegible para los premios de fin de año de la NBA

El veterano de 41 años está al límite de las ausencias, situación que lo convertiría en inelegible para premios, por prmera vez en su carrera

    Expandir imagen
    LeBron James a un partido de quedar fuera de ser elegible para los premios de fin de año de la NBA
    Devin Booker de los Phoenix Suns (izq) defiende a Lebron James de Los Angeles Lakers durante la segunda mitad de un juego de la NBA en esta campaña. (MIKE CHRISTY / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP)

     Tras perderse el partido del miércoles en el campo de los San Antonio Spurs, LeBron James regresó a Los Ángeles para jugar el viernes contra los Milwaukee Bucks, a un solo partido de quedar inelegible para los premios de fin de año de la NBA por primera vez en 21 temporadas.

    LeBron, de 41 años, ha estado de baja en 17 partidos en lo que va de la temporada regular y, de perderse otro encuentro, ya no cumplirá con la regla de la NBA que obliga a los jugadores a disputar al menos 65 de los 82 compromisos del curso para poder optar a los premios de fin de año.

    El cuádruple campeón NBA se perdió la cita con los Spurs al arrastrar problemas de ciática, los mismos que le impidieron jugar los primeros catorce partidos del curso.

    Expandir imagen
    Infografía
    Lebron James se ha mantenido activo durante más de dos décadas en la NBA. (FUENTE EXTERNA.)

    Calidad y Longevidad

    El líder de los Lakers ha sido elegido en un equipo 'All-NBA', que reúne a los mejores jugadores de cada temporada, en los últimos 21 cursos.

    La presente campaña es la número 23 de su legendaria carrera, un récord absoluto en la mejor liga de baloncesto del mundo.

    • Pese a los problemas físicos, cuando LeBron ha saltado a la pista ha lucido un gran nivel y promedia este año 21.7 puntos, 5.4 rebotes y 6.8 asistencias por partido. 
