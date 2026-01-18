Heat dan la sorpresa ante Thunder y evitan su sexta victoria seguida con triunfo 122-120

Los Miami Heat dieron la sorpresa ante los Oklahoma City Thunder, que llegaban con una racha de cinco victorias seguidas, y se llevaron por 122-120 un encuentro que estuvo apretado hasta el final, cuando un triple anotado por Andrew Wiggins y otro fallado por Alex Caruso desnivelaron la balanza para los Heat.

El lanzamiento de Wiggins puso por delante a los locales con 32 segundos por jugarse. Aunque los Thunder tuvieron dos oportunidades para igualar o ganar el encuentro, primero un fallo bajo el aro de Chet Holmgren, y luego el tiro de tres errado por Caruso sobre la bocina, firmaron su derrota.

El rebote ofensivo (21-5 para los Heat) fue decisivo para la victoria local. Gracias a él, los de Miami anotaron 33 puntos de segunda oportunidad, por tan solo 9 de los actuales campeones.

Esto salvó a unos Heat con bajos porcentajes durante todo el partido, en comparación a unos Thunder que sí estuvieron acertados en el lanzamiento (36,9 % en el tiro para los locales, por 54,5 % de los de Oklahoma).

En los Heat (22-20), Bam Adebayo, con 30 puntos y 12 rebotes, Norman Powell, con 19 anotaciones, y Pelle Larson, con 16 puntos -incluidos 8 en el último cuarto- fueron los mejores jugadores. Wiggins aportó 15 puntos 5 rebotes y 5 asistencias.

Para los Thunder (35-8), Shai Gilgeous-Alexander, 39 puntos y 12 de 19 en el tiro, estuvo demasiado solo en ataque. Holmgren aportó 14 puntos y 10 rebotes y Aaron Wiggins sumó 18.

Herro no jugó por lesión en los Heat, donde volvieron a ser baja Davion Mitchell y el mexicano Jaime Jáquez Jr. Por los Thunder fue baja Isaiah Hartenstein.

Ritmo alto de inicio

Antes del apretado desenlace, Heat y Thunder comenzaron el partido imprimiendo un ritmo rápido, que se convirtió en un intercambio anotador entre Gilgeous-Alexander (10 puntos en el primer periodo) y Adebayo (12 puntos en ese tiempo).

Pero tras una canasta solo debajo del aro de Pelle Larsson, que puso el 19-22 en el marcador y forzó el tiempo muerto visitante, los Thunder asfixiaron lentamente a los Heat desde la defensa y aumentaron su ventaja a siete puntos al término del primer cuarto (30-37).

La sensación en el segundo cuarto siguió siendo de mayor control de los actuales campeones, que anotaban sin gran dificultad, mientras que los de Miami sudaban para lograr cada canasta. Un triple que entró llorando de Isaiah Joe puso la máxima del partido en el ecuador del segundo periodo (40-52).

Y aunque un gran parcial final de los Heat, gracias a cinco triples casi consecutivos de Gardner, Fontecchio y Powell, llegó a dar la vuelta al marcador, un buen final de los Thunder les devolvió la ventaja al descanso (60-65).

Después de una primera mitad de altos porcentajes para los visitantes (57,1 % en el tiro), la reanudación mostró de inicio a unos Thunder más terrenales que se arrojaron en brazos de canastas imposibles de Gilgeous-Alexander para mantener a raya a un rival en crecimiento.

Un alley oop culminado por Kel'el Ware, seguido de un tapón, puso el 90-90 en el marcador y encendió a la afición, a la vista de que su equipo estaba plantando cara al mejor equipo por balance de la liga.

La igualdad se mantuvo durante gran parte del último periodo, en la que destacó un gran mate y un 2+1 de Larsson que igualaron el partido a 111 a falta de poco más de cuatro minutos.

Fue entonces cuando ambos equipos intercambiaron canastas hasta el último minuto, cuando desembocó en la secuencia final favorable a los Heat, en la que Wiggins se mostró más acertado que Holmgren, quien se llevaba las manos a la cabeza tras su fallo, y que Caruso.

EFE; Hugo Barcia