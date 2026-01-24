La NBA pospone el Timberwolves-Warriors por los sucesos en Mineápolis
El gobernador Tim Wolz, le reclamó a Trump que suspenda el operativo en la ciudad
El partido entre Minnesota Timberwolves y Golden State Warriors, inicialmente programado para este sábado, fue pospuesto para el domingo tras un tiroteo en Mineápolis en el que agentes federales mataron a un hombre en medio de una creciente tensión en esta ciudad estadounidense.
"La decisión se tomó para priorizar la seguridad y la protección de la comunidad de Mineápolis", dijo en un comunicado la NBA.
El partido se jugará el domingo por la tarde, 24 horas antes de que ambos equipos se vuelvan a enfrentar el lunes también en Mineápolis en un 'back-to-back'.
El suceso ocurrido esta mañana en Mineápolis es la segunda muerte en pocos días de un ciudadano estadounidense a manos de agentes federales en el marco de operaciones migratorias ordenadas por el Gobierno de Donald Trump en esa ciudad estadounidense.
- La tensión en las calles de Mineápolis, un feudo de la izquierda, fue en aumento, con enfrentamientos entre manifestantes y agentes federales.
El gobernador hizo una petición
El gobernador de Minnesota, Tim Wolz, reclamó a Trump que suspenda el operativo en la ciudad. "El presidente debe poner fin a esta operación. Retire a los miles de agentes violentos y sin entrenamiento de Minnesota. Ahora", expresó. EFE
at/hbr