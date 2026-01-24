×
NBA
NBA

La NBA pospone el Timberwolves-Warriors por los sucesos en Mineápolis

El gobernador Tim Wolz, le reclamó a Trump que suspenda el operativo en la ciudad

    La NBA pospone el Timberwolves-Warriors por los sucesos en Mineápolis
    Julius Randle, Anthony Edwards y Rudy Gobert de los Minnesota Timberwolves en la cancha. (FUENTE EXTERNA)

    El partido entre Minnesota Timberwolves y Golden State Warriors, inicialmente programado para este sábado, fue pospuesto para el domingo tras un tiroteo en Mineápolis en el que agentes federales mataron a un hombre en medio de una creciente tensión en esta ciudad estadounidense.

    "La decisión se tomó para priorizar la seguridad y la protección de la comunidad de Mineápolis", dijo en un comunicado la NBA.

    El partido se jugará el domingo por la tarde, 24 horas antes de que ambos equipos se vuelvan a enfrentar el lunes también en Mineápolis en un 'back-to-back'.

    El suceso ocurrido esta mañana en Mineápolis es la segunda muerte en pocos días de un ciudadano estadounidense a manos de agentes federales en el marco de operaciones migratorias ordenadas por el Gobierno de Donald Trump en esa ciudad estadounidense.

    • La tensión en las calles de Mineápolis, un feudo de la izquierda, fue en aumento, con enfrentamientos entre manifestantes y agentes federales.
    El gobernador hizo una petición

    El gobernador de Minnesota, Tim Wolz, reclamó a Trump que suspenda el operativo en la ciudad. "El presidente debe poner fin a esta operación. Retire a los miles de agentes violentos y sin entrenamiento de Minnesota. Ahora", expresó. EFE

