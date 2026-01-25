El Baskonia impone su solidez y su físico ante el Joventut

Clement Frisch, Trent Forrest y Khalifa Diop, jugadores del Baskonia. ( X / @BASKONIA )

El Kosner Baskonia impuso su solidez y su físico este domingo ante el Joventut, al que superó por 87-77 para sumar su séptima victoria consecutiva en la Liga Endesa y mantener sus aspiraciones a la cuarta plaza.

El equipo vitoriano mejoró notablemente su nivel defensivo tras el primer cuarto y aprovechó una tarde gris de Ricky Rubio y Ante Tomic para imponerse desde el control y la lectura del juego, personificado en Trent Forrest, el más consistente con 21 créditos de valoración.

Cameron Hunt estuvo demasiado solo en el plantel verdinegro, pero sus 23 puntos mantuvieron vivo al Joventut casi hasta el final.

Los locales abrieron el duelo a base de triples, mientras que el equipo catalán orbitó sobre Ante Tomic, que fue el faro de los ataques visitantes, como suele ser habitual.

Las rotaciones dieron aire al Joventut, que anotó con facilidad para ponerse por delante de un partido al que le faltaba chispa y velocidad.

La entrada de Ricky Rubio aportó más frescura a los de Dani Miret, que tomaron la primera renta importante del duelo, 10-17, con los azulgranas demasiado pendientes de las decisiones arbitrales y sin balance defensivo.

Siete puntos de Tim Luwawu-Cabarrot amortiguaron las acciones de un serio Joventut que se fue por delante tras los primeros diez minutos, 22-26.

Los de Paolo Galbiati se activaron en defensa y endosaron un 7-0 en los primeros compases de un segundo asalto que empezó a afinarse para un Baskonia más incisivo, liderado por Matteo Spagnolo.

La Penya logró sumar más efectivos en la anotación y pudo mantener el tipo en el arreón baskonista. El acierto exterior volvió a poner por delante al Joventut, pero el ritmo de un activo Kobi Simmons dejó el marcador favorable a los locales al descanso, 43-39.

Ocho puntos consecutivos de Rodions Kurucs abrieron hueco tras el paso por vestuarios. Al Joventut le costaba circular el balón, pero el talento individual le daba puntos importantes.

La distancia se fue hasta los diez puntos y Miret colocó una defensa 1-3-1, que desubicó al Baskonia en el cinco contra cinco y dio puntos fáciles a los verdinegros para recortar el marcador con un buen Cameron Hunt.

Ricky Rubio perdió presencia y el Joventut lo notó en ataque, pero se mantuvo en el partido antes de alcanzar el último asalto, 64-57.

El choque se atascó en un epílogo que avanzaba a duras penas. El marcador se movió después de más de dos minutos. El Baskonia entró muy rápido en bonus y el Joventut puso en pista sus dos ´cincos´, pero fue Rodions Kurucs el que sacó ventaja del emparejamiento.

Los verdinegros volvieron a la defensa zonal, pero Trent Forrest apareció en el momento oportuno para disipar las dudas del Baskonia en el ataque estático.

Una jugada de cuatro puntos de Cameron Hunt agarró al Joventut al partido, pero Forrest volvió a leer a la perfección la defensa visitante para encarrilar la victoria azulgrana, 87-77.

- Ficha Técnica:

87 - Kosner Baskonia (22+21+21+23): Villar (3), Forrest (15), Radzevicius (8), Kurucs (16) y Diop (-) -cinco inicial-, Simmons (10), Spagnolo (6), Luwawu-Cabarrot (13), Omoruyi (-), Frisch (3) y Diakité (13).

77 - Joventut Badalona (26+13+18+20): Vives (3), Hunt (23), Kraag (3), Dekker (3) y Tomic (14) -cinco inicial-, Drell (3), Rubio (7), Hakanson (3), Ruzic (-), Birgander (9) y Hanga (9).

Árbitros: Emilio Pérez Pizarro, Alberto Baena y Carlos Merino. Sin eliminados.

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 17 de la Liga Endesa disputado en el Buesa Arena de Vitoria ante 9.784 espectadores.