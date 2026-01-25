El Unicaja remonta liderado por el dominicano Chris Duarte y vence en la prórroga

El Unicaja resolvió en la prórroga un igualado partido de alto voltaje ante el UCAM Murcia (92-88), con 20 puntos del dominicano Chris Duarte, para cerrar la primera vuelta de la Liga Endesa con once victorias, las mismas que el conjunto murciano, dos de los equipos que estarán en la próxima Copa del Rey en Valencia.

Los 20 puntos y 25 de valoración del alero internacional dominicano Chris Duarte y otros 17 de James Webb III dejaron el esfuerzo del UCAM Murcia sin recompensa, pese a que tuvieron en David DeJulius un líder anotador que a punto estuvo de ser el protagonista con sus 25 puntos.

El ritmo alto fue creciente, como acostumbra este clásico de la ACB, de mayor expectación y alicientes desde que coinciden Ibon y Sito en cada banquillo, una rivalidad marcada por los últimos años tanto en la BCL como en 'play off' de la Liga Endesa.

Cuajó mejor en el inicio el UCAM, que desde una gran defensa se fue hasta el 7-17 dejando al Unicaja a merced del base David DeJulius, anotador de puro talento.

El cuadro malagueño respondió hacia el final del primer cuarto (20-24) y tuvo posesión para tomar la delantera, pero el equipo pimentonero enlazó varios ataques que cortocircuitaron de nuevo al Unicaja, obligado al tiempo muerto (23-31, minuto 13).

Los de Sito Alonso alcanzaron el 30-43, con un 30% en tiros de campo para los locales y un 64% para el UCAM Murcia, un dato válido para resumir la primera mitad.

Del 37-48 que dejó sabor amargo en los locales se pasó a un punto de inflexión en lo anímico. Ocho puntos consecutivos del dominicano Chris Duarte y un triple del también dominicano Tyson Pérez que volvió a poner el partido apretado (48-53).

La ola cajista amainó por mérito del UCAM y precipitación del Unicaja, que se puso a un punto y acabó el tercer cuarto más lejos de lo que planeaba (62-69), en otra demostración de lo difícil que es hacer tambalear a los universitarios.

En el último cuarto, Duarte encestó otro tiro tras bote desde la línea de tres (69-69, minuto 34), para delirio del público del Martín Carpena, mientras que el Murcia movía piezas y mantenía la iniciativa.

En jugadas alocadas, pérdidas, recuperaciones y balones sueltos, un triple de DeJulius para poner al UCAM seis arriba a falta de 1:42 parecía la puntilla para el Unicaja, pero Perry empató cuando restaban 16.2 segundos y mandó el partido a la prórroga (79-79).

Cuando el balón quemaba, apareció James Webb III con un triple y una bandeja tras reverso que abrió una ventaja para el Unicaja de seis puntos y, aunque luchó el UCAM Murcia, el triunfo fue del conjunto malagueño tras la rúbrica final de Nihad Djedovic.

- Ficha técnica:

92 - Unicaja (20+17+25+17+13): Perry (12), Djedovic (12), Duarte (20), Webb III (17), Balcerowski (12) -quinteto inicial- Díaz (3), Sulejmanovic (0), Audige (3), Rubit (2), Tyson Pérez (11), Barreiro (0).

88 - UCAM Murcia (24+24+21+10+9): DeJulius (25), Ennis (13), Raieste (6), Nakic (10), Cate (10) -quinteto inicial- Cacok (5), Forrest (2), Radebaugh (0), Falk (0), Sant-Roos (12), Martin (5).

Árbitros: Carlos Peruga, Sergio Manuel y Guillermo Ríos. Eliminado por faltas Augustine Rubit, del Unicaja.

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 17 de la Liga Endesa disputado en el Palacio de los Deportes José María Martín Carpena ante 9.725 espectadores. Se guardó un minuto de silencio en respeto de las víctimas de la tragedia ferroviaria de Adamuz.

EFE / Alberto Fuentes